Doctor Fauci: Habría que vacunar al 90% de la población para lograr inmunidad colectiva en EE.UU.

El asesor principal del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el COVID-19, el doctor Anthony Fauci, dijo que para lograr la inmunidad colectiva en el país sería necesario vacunar hasta el 90% de la población.

“Tengamos un poco de humildad aquí. Realmente no sabemos cuál es el número real. Creo que el rango ideal estaría entre el 70% y el 90%”, dijo el asesor de la Casa Blanca, quien hoy está de cumpleaños, en una entrevista concedida al diario The New York Times.

La noticia llega cuando a la mayoría de los estadounidenses se les ha dicho que podrían pasar hasta seis meses para que sean elegibles para recibir la vacuna, como parte de la campaña iniciada desde el 14 de diciembre por el Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés).

Desde esa fecha han sido vacunadas más de un millón de personas, lo que representa un escaso 0.3% de una población que ronda los 331 millones de habitantes. El proceso se inició aún sin contar con la cantidad suficiente de dosis para completar la primera fase antes de enero de 2021.

El médico, quien el pasado 22 recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía Moderna, reconoció que la situación epidemiológica actual del país le había hecho aumentar sus estimaciones de inicios de la pandemia, cuando pensaba que con el 60% o 70% de la población inoculada bastaría para alcanzar la “inmunidad de rebaño”.

En este momento los comentarios despiertan cierta preocupación, pues Estados Unidos está marcando récords diarios de nuevas infecciones y muertes, con su punto más alto este miércoles, cuando se reportaron 3.350 muertes en un día.

Para la medianoche de ese día, el número de muertos había llegado a 326.333 en todo el territorio estadounidense, mientras que se reportaban más de 228.000 casos, para totalizar cerca de 18.5 millones de positivos al COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

La situación podría agravarse en esta última semana del año, pues pese al pedido de las autoridades de permanecer con la familia inmediata y no viajar, muchas personas no siguieron estos consejos.

Según datos oficiales de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, el mismo día que se imponía el funesto récord de fallecimientos, casi 1.200.000 pasajeros pasaron los puntos de control aeroportuarios para reunirse con sus familiares por Navidad, tendencia que podría mantenerse para fin de año.