En vísperas de Navidad Lenier Mesa cumple el sueño de un fan que quería conocerle

El cantante cubano Lenier Mesa ha hecho realidad el sueño de uno de sus grandes fanáticos y admiradores de su música. Se trata de Guille, un joven que reside en Miami (Florida) y que uno de sus mayores deseos era el poder conocer algún día al artista en persona.

El reguetonero y salsero se presentó en casa del joven y, con su familia de testigo, ambos protagonizaron un precioso encuentro que de seguro quedará por siempre en el recuerdo de Guille. Como regalo, el intérprete de Cómo te pago le llevó al chico un póster de una foto suya que le firmó y dedicó de su puño y letra.

Lenier Mesa quiso compartir con todos sus seguidores de las redes sociales el bonito momento con un vídeo filmado durante su visita al joven. El cantante subió posteriormente a su perfil de Instagram el audiovisual y lo acompañó de unas palabras en las que reflexionó sobre la vivencia que había acabado de experimentar y donde se refirió a Guille como un "amigo" y "guerrero".

"A veces las cosas que mayor felicidad te traen a tu vida es cuando se la llevamos a otra persona, así me sentí hoy cuando salí de casa de Guille, este joven guerrero que ya desde hoy es mi amigo. Su sueño era conocerme y el mío fue cumplirle ese deseo. Que Dios me lo bendiga en esta Navidad y siempre, al igual que a toda su linda familia", escribió el artista junto al post.

Los elogios por parte de los admiradores de Lenier Mesa no tardaron en aparecer en la publicación y muchos han celebrado la buena acción que tuvo el cantante con mensajes entre los que destacan: "Lindo gesto hermano", "Eso te hace grande", "Qué bello detalle", "Dios te lo recompensará con mucha salud y mucho más éxitos", "Por eso eres grande mi hermano. Te amo", "Precioso lo que has hecho", "Eso es, cariño y amor" o "Gracias por ser tan sencillo y tomarte el tiempo, que me imagino no te sobra, para tener ese detalle. Siempre nos gustó tu música, pero ahora te admiramos por ser una gran persona también", entre otros.

Como no podía ser de otra manera, la familia de Guille se mostró más que agradecida por el detalle que había tenido Lenier Mesa con el joven y durante su estancia en la casa le obsequiaron una caja de galletas de chocolate.

El cantante, quien contrajo matrimonio a principio de diciembre con su pareja Yoshi, también dio las gracias por el regalo y les dijo que a sus hijos, Melody y Adrián, les encantaban ese tipo de dulces por lo que de seguro se iba a volver locos cuando lo vieran.

