Recién salido de prisión, Tekashi 6ix9ine manda mensajes a los infladores de Miami: "Quiero ver quién tiene dinero"

Tekashi 6ix9ine lanzó una provocación directa a los residentes de Miami en un video publicado este miércoles en las historias de su cuenta de Instagram, donde llamó "infladores" y cuestionó quién tiene dinero real en la ciudad.

En el clip, grabado en español, el rapero de origen dominicano-mexicano pregunta de forma retadora: "¿Quién tiene dinero en Miami? ¿Quién? ¿Quién? Ustedes inflan. ¿Sabe? Rentar carros. Pagar letras de carros. Pagar renta. ¿Quién tiene dinero?"

El término "infladores" es argot latino miamense para referirse a personas que aparentan tener dinero y estatus sin tenerlo realmente, que viven de rentar carros de lujo, presumir en redes y mantener apariencias costosas sin respaldo económico real.

El video fue reposteado por la cuenta @un_martitodurako8_live_oficial, que lo acompañó con el comentario: "AYOOO EL TITIII ANDAAA BOTAOOO".

La provocación llega apenas dos semanas después de que 6ix9ine saliera de prisión el 2 de abril, tras tres meses detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por violar su libertad condicional.

Desde su liberación, el rapero ha estado muy activo en redes sociales y ha protagonizado varias polémicas públicas.

El tono desafiante del video resulta llamativo considerando que 6ix9ine lleva aproximadamente año y medio viviendo en Miami, ciudad donde compró una mansión valorada en más de 12 millones de dólares en octubre de 2024.

Su vínculo con la comunidad latina de la ciudad es estrecho: su novia, la cubana Aliday Alter, de 29 años, está embarazada de seis meses de su primer hijo en común, embarazo que el propio rapero confirmó el 7 de abril en un stream junto a los creadores de contenido Adin Ross y N3on.

En esa misma transmisión, 6ix9ine declaró sobre el embarazo: "Se quedó embarazada mientras yo estaba en la cárcel".

El rapero también ha colaborado con artistas cubanos del reggaeton radicados en Miami, entre ellos Lenier Mesa y Bebeshito, con quienes lanzó en septiembre de 2025 la canción "Habla toro".

No es la primera vez que 6ix9ine genera controversia en la ciudad: en julio de 2025 fue expulsado de un club nocturno en Hialeah tras una pelea, aunque no se presentaron cargos en su contra.

El bebé que espera junto a Aliday Alter sería el tercer hijo del rapero, quien ya tiene dos hijas de relaciones anteriores.