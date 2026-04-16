Lenier Mesa y Dany Ome apoyan a Bota Compota en su carrera artística: Esto le dijeron

Lenier Mesa y Dany Ome se reunieron con Anthony Eduardo Pi Vila, el cubano conocido como Bota Compota, y le dieron un consejo que ya circula entre miles de seguidores: aprovechar su momento de fama antes de que pase.

El encuentro quedó registrado en un video publicado este miércoles en TikTok por la cuenta @anthony_botaaaa, donde los tres aparecen juntos en un ambiente distendido mientras grababan también contenido junto al repartidor de Amazon.

Lenier Mesa y Dany Ome son dos de las voces más reconocidas del reguetón cubano. Dany Ome integra el dúo Dany Ome & Kevincito El 13, una de las agrupaciones más populares del género en los últimos años.

En el clip, Lenier Mesa le dice directamente a Bota Compota: "Tienes que ahora mantenerte. ¿Entiendes?"

Bota Compota se convirtió en un fenómeno viral tras su historia de vida: cruzó la frontera hacia Estados Unidos, enfrentó una bacteria y terminó trabajando como repartidor de Amazon, todo mientras acumulaba millones de seguidores en redes sociales.