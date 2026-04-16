Lenier Mesa y Dany Ome apoyan a Bota Compota en su carrera artística: Esto le dijeron

Jueves, 16 Abril, 2026 - 08:29

Bota Compota Foto © Bota Compota / TikTok

Lenier Mesa y Dany Ome se reunieron con Anthony Eduardo Pi Vila, el cubano conocido como Bota Compota, y le dieron un consejo que ya circula entre miles de seguidores: aprovechar su momento de fama antes de que pase.

El encuentro quedó registrado en un video publicado este miércoles en TikTok por la cuenta @anthony_botaaaa, donde los tres aparecen juntos en un ambiente distendido mientras grababan también contenido junto al repartidor de Amazon.

Lenier Mesa y Dany Ome son dos de las voces más reconocidas del reguetón cubano. Dany Ome integra el dúo Dany Ome & Kevincito El 13, una de las agrupaciones más populares del género en los últimos años.

En el clip, Lenier Mesa le dice directamente a Bota Compota: "Tienes que ahora mantenerte. ¿Entiendes?"

Bota Compota se convirtió en un fenómeno viral tras su historia de vida: cruzó la frontera hacia Estados Unidos, enfrentó una bacteria y terminó trabajando como repartidor de Amazon, todo mientras acumulaba millones de seguidores en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre la carrera de Bota Compota y el apoyo de Lenier Mesa y Dany Ome

CiberCuba te lo explica:

¿Quién es Bota Compota y cómo se hizo famoso?

Bota Compota, cuyo nombre real es Anthony Eduardo Pi Vila, es un cubano que se hizo famoso tras compartir videos en redes sociales mientras trabajaba como repartidor de Amazon en Estados Unidos. Su historia de vida, que incluye cruzar la frontera y enfrentar problemas de salud, junto con su carisma y autenticidad, resonaron con muchos, convirtiéndolo en un fenómeno viral.

¿Qué consejo le dieron Lenier Mesa y Dany Ome a Bota Compota?

Lenier Mesa y Dany Ome le aconsejaron a Bota Compota que aproveche su momento de fama antes de que pase. Este consejo refleja la importancia de capitalizar la popularidad en el momento adecuado para impulsar su carrera artística.

¿Cuál ha sido el impacto de Dany Ome y Kevincito El 13 en el género urbano cubano?

Dany Ome y Kevincito El 13 han sido fundamentales en la expansión internacional del género urbano cubano. Han colaborado con artistas de renombre como Ozuna y han creado éxitos que han cruzado fronteras, consolidando su posición en la escena musical global.

¿Cómo ha influido Lenier Mesa en la música latina internacional?

Lenier Mesa ha dejado una huella significativa en la música latina a través de su trabajo como compositor. Ha escrito temas exitosos para artistas como Marc Anthony y Wisin, y su reciente triunfo en Premio Lo Nuestro con "Que me quiera ma’" destaca su creciente influencia en la industria.

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Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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