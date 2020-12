Plataforma TuEnvio suspende servicios en Cuba 31 de diciembre y 1ro de enero

La plataforma cubana de comercio electrónico TuEnvio no brindará servicios el 31 de diciembre ni el 1ro de enero, debido a ajustes para el ordenamiento monetario que comienza el primer día del próximo año.

La corporación CIMEX informó en redes sociales que la plataforma no publicará los combos de alimentos y artículos de aseo, porque "estaremos ajustando los procesos de cara a la Tarea Ordenamiento".

Tampoco durante esos días se realizarán entregas a domicilio de pedidos ya existentes.

La plataforma TuEnvio.cu ha sido motivo de controversia en la isla, por sus múltiples problemas de funcionamiento y eficiencia. Un servicio que, creado con el fin de evitar las aglomeraciones en las calles para frenar la propagación del coronavirus, ha trasladado las colas y el racionamiento a Internet.

Esta publicación de CIMEX no fue la excepción y varios internautas cubanos aprovecharon para plasmar sus críticas: "Llevan más de un año y no logran brindar un servicio estable, todos los días es un problema diferente con la plataforma", "Sin palabra, si existe algo más después de incompetencia y falta de profesionalidad, tienen el título de oro", "Cuba, único lugar del mundo donde no se trabaja, al menos como debe ser", "¿Entonces entregarán la órdenes antes de?"