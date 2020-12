Mónica Baró al NTV: Qué investigación avala que Fidel Castro es un símbolo positivo para millones de cubanos

La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez cuestionó en una publicación en Facebook que los editores del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV) transmitan trabajos con pretensiones investigativas y analíticas silenciando fuentes y omitiendo información relevante.

Baró se refiere específicamente a un comentario publicado en la noche del 25 de diciembre por Humberto López, uno de los conductores a cargo de la campaña desarrollada por los medios oficialistas para desacreditar a los jóvenes que se acuartelaron en San Isidro en noviembre pasado.

López utiliza como base para su comentario una entrevista que le hicieran al periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo en el que habla del fallecido Fidel Castro.

"Si Humberto estudió semiótica en algún momento, debería saber que los símbolos asumen múltiples significados. Para algunos cubanos Fidel puede ser un símbolo de gloria y para otros puede ser un símbolo de sufrimiento. En qué investigación se basó Humberto para afirmar que para millones de cubanos era un símbolo positivo?", dijo.

"En el periodismo no se hacen afirmaciones de ese tipo en base a apreciaciones personales. Eso, una vez más, es mentir", agregó.

Baró también critica las omisiones del NTV en cuanto a las fuentes de financiamiento del periodismo oficialista y las limitaciones que tienen en Cuba los medios independientes.

“Los medios independientes no pueden registrarse en ningún lugar para tener personalidad jurídica y acceder a la misma diversidad de fondos de cooperación internacional que acceden tantas instituciones estatales; (…) son criminalizados y sus reporteros no cuentan con derecho a acceder a las fuentes de información por no contar con acreditación”, comentó.

“El NTV que cuenta con oficinas con aire acondicionado que sus periodistas no pagan, con una piquera de carros, con garantías para acceder a fuentes de información y reportar, incurre en una falta profesional gravísima al cuestionar el trabajo de periodistas que trabajan en condiciones de vulnerabilidad extrema -enfrentando además detenciones, interrogatorios, amenazas de cárcel y cárcel, prohibiciones para salir del país, cercos a sus viviendas, vigilancia- y no presentar la complejidad de ese contexto. Eso, en el periodismo universal, se llama manipular. Se llama mentir”, criticó.

La periodista Mónica Baró Sánchez ha sido multada, perseguida y vigilada por el Gobierno por sus comentarios en redes sociales y trabajos para medios de prensa.

“Yo soy periodista independiente desde 2015 y ya he renunciado a dos medios independientes que admiro y consideraré siempre mi familia: Periodismo de Barrio y El Estornudo. Pero en ningún caso ha sido por insatisfacciones con el periodismo que realizan ambos medios sino para cuidar mi salud mental y seguir a otros proyectos profesionales. Llevo cinco años haciendo en Cuba periodismo narrativo y de investigación, hasta donde es posible, sin ninguna garantía jurídica, sin derecho a acceder a fuentes y casi siempre en condiciones de precariedad”, dijo.

Mónica Baró ha trabajado el periodismo de investigación para las revistas El Estornudo y Periodismo de Barrio. En 2019 fue galardonada con el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo por su reportaje "La sangre nunca fue amarilla", sobre un caso de contaminación por plomo en un barrio del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.