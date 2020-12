Yuliet Cruz comparte preciosas fotos junto a sus hijos: "Ellos son mi felicidad"

Si hay una familia cubana que ha logrado ganarse el cariño, apoyo y respeto de miles de internautas, esa es la formada por la actriz cubana Yuliet Cruz y el cantante cubano Leoni Torres. Gracias a los adorables momentos junto a sus hijos que casi a diario comparten con sus admiradores, las redes sociales de estos queridos artistas isleños se han convertido en un reflejo de amor y unión que contagia a todo aquel que les sigue.

Un reciente ejemplo de ello han sido las imágenes que Yuliet Cruz ha subido a su perfil de Instagram en las que aparece posando junto a sus dos retoños: Samuel, de tres años de edad, y Sebastián, de 14. Si ya las fotografías enamoran por la dulzura y alegría que desprenden los rostros de los tres, el texto que la actriz agregó a su publicación no se queda detrás pues es un reflejo de sus sentimientos más puros hacia ellos.

"Ellos son mi felicidad, mi amor, mi vida. Cuando no tengo fuerzas, ellos me arman, me alientan, me salvan", escribió la artista.

Como era de esperar, los seguidores de Yuliet Cruz han caído rendidos ante su post y lo han inundado de mensajes llenos de cariño, entre los que destacan: "Qué linda familia, bendiciones", "Qué bonito verlos sonriendo, lindos", "Siempre así de bellos", "Ellos hermosos preciosos. Dios les llene de bendiciones" y "La alegría de un niño y la paz de un adolescente son signo inequívoco del amor y las atenciones que reciben", entre otros.

Leoni Torres es otro que también siempre se muestra en las redes sociales más que orgulloso de la hermosa familia que posee en casa fruto de su amor con Yuliet Cruz, con quien lleva quince años de relación.

Si echamos una ojeada a su cuenta de Instagram podemos ver que muchas de las publicaciones que realiza el popular cantante son junto a los suyos. A demás de Samuel y Sebastián, a su manada también se une su hija Sheila de 19 años de edad, su primogénita nacida de una relación sentimental anterior.

