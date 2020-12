Reino Unido aprueba la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus

30 dic (Reuters) - Gran Bretaña se convirtió el miércoles en el primer estado del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras lucha contra una oleada invernal impulsada por una nueva variante altamente contagiosa del virus.

El gobierno británico dijo que había aceptado una recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para conceder una autorización de emergencia.

En la Unión Europea, mientras tanto, la Autoridad Europea de Medicamentos (EMA) dijo que requiere más datos antes de poder aprobar la vacuna.



TARIK JASAREVIC, VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

"Acogemos con satisfacción esta noticia por los atributos de entrega, la escala potencial y la asequibilidad".



JENS SPAHN, MINISTRO DE SALUD ALEMÁN

"Podemos esperar otra aprobación, la próxima semana, para la vacuna de Moderna. Y con la aprobación de hoy en el Reino Unido para Astrazeneca, también espero que la solicitud correspondiente sea examinada minuciosa y rápidamente por las autoridades de la Unión Europea".

"La vacunación es la clave para salir de esta pandemia. Prevenir la muerte y el sufrimiento es la clave, es la clave para recuperar nuestra vida normal".



STEPHEN EVANS, PROFESOR DE FARMACOEPIDEMIOLOGÍA, ESCUELA DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL DE LONDRES

"La autorización de esta vacuna, con los requisitos normales de cadena de frío, significará que un enfoque global para la pandemia mundial se hace más fácil".

"Esto no traerá un rápido retorno a la vida como era antes del COVID-19, pero es un paso muy importante en el camino".



IAN JONES, PROFESOR DE VIROLOGÍA, UNIVERSIDAD DE READING

"Se puede generar un nivel de inmunidad suficiente para prevenir enfermedades graves después de una sola inoculación de esta vacuna, por lo que la decisión del Consejo Consultivo de Revisión (JCVI) para dar prioridad a la administración de la primera dosis a las personas en riesgo es una idea sensata. Permitirá que más personas de este grupo sean tratadas con los suministros iniciales, reducirá la amenaza de hospitalización de COVID-19 y acelerará el retorno a la normalidad".



HELEN FLETCHER, PROFESORA DE INMUNOLOGÍA, ESCUELA DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL DE LONDRES

"La aprobación de esta vacuna es un punto de inflexión para la pandemia (...) con más de 30 acuerdos de suministro y redes de socios establecidas en el mundo, la vacuna Oxford/AstraZeneca podría frenar la pandemia y debería salvar muchas vidas el próximo año".



ROBERT READ, JEFE DE CIENCIAS CLÍNICAS Y EXPERIMENTALES DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON

"Este es un día fantástico para todos nosotros (...) El impacto tardará unas semanas en verse, pero estoy seguro de que será significativo.

"JCVI ha aconsejado que aunque debemos estar preparados para dar a la gente la segunda dosis, es aceptable darla dentro de las 12 semanas de la primera dosis. Esto permite una flexibilidad muy necesaria en un programa tan grande como este".



LUCIO ROVATI, DIRECTOR GENERAL DE ROTTAPHARM BIOTECH DE ITALIA, QUE TRABAJA CON TAKIS BIOTECH EN UNA VACUNA COVID-19

"Es bueno que las aprobaciones se den rápidamente. En este caso, habría recomendado un momento más de reflexión, al menos sobre la base de la información científica disponible públicamente. Creo que esta será la posición de la EMA".



ANTONELLA VIOLA, PROFESORA DE INMUNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE PADUA

"Es un mal mensaje que desorienta a los ciudadanos (...) la EMA declaró que los datos eran insuficientes y la MHRA concedió la aprobación. Aunque no hay duda sobre la seguridad de la vacuna, la eficacia no está clara y demasiados errores y anuncios han complicado la interpretación de los datos".



DANNY ALTMANN, PROFESOR DE INMUNOLOGÍA, IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES

"Los científicos no usan términos como punto de inflexión a la ligera, pero eso es lo que es. Actualmente, el virus está demostrando una vez más que puede devastar superando incluso nuestros más draconianos esfuerzos para romper la transmisión limitando el contacto.

"Para salir de esta debacle no hay alternativa a tener una mayoría significativa de la población portadora de un alto nivel de anticuerpos neutralizantes. Con el anuncio de hoy, eso está a nuestro alcance.

"Espero el modelado, pero sospecho que esto acelerará las cosas varios meses. Una población inmune para la primavera empieza a parecer factible".



(Reporte de Kate Kelland, Emilio Parodi y Josephine Mason Editado en español por Javier López de Lérida)