Trump planea retornar a Cuba a lista de países terroristas antes de concluir su mandato

En una movida política de última hora, el presidente Donald Trump planea retornar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo antes del término de su mandato el próximo enero, según reveló el diario The New York Times.

Citando a dos altos funcionarios estadounidenses no identificados, el periódico señala que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, está valorando una propuesta ya elaborada por el Departamento de Estado para colocar a Cuba en la "lista negra" de naciones promotoras del terrorismo, lo que complicaría los esfuerzos de la administración de Joe Biden por reanudar la política de deshielo hacia el régimen de La Habana.

Ambos funcionarios dijeron además que la propuesta rompió el procedimiento establecido al ser elaborada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y no por su Oficina de Lucha contra el Terrorismo, que regularmente desempeñaría un papel central en una decisión de esa magnitud.

El artículo de The New York Times aparece firmado por tres experimentados reporteros: Michael Crowley, corresponsal de la Casa Blanca para temas de política exterior; Charlie Savage, corresponsal de seguridad nacional y política legal en Washington; y Eric Schmitt, especializado en temas de terrorismo y seguridad nacional, y ex corresponsal en el Pentágono.

El pasado mayo, el Departamento de Estado incluyó a Cuba en el listado de países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas durante 2019, una categoría previa a la designación de "países patrocinadores del terrorismo".

La decisión formó parte del recrudecimiento de sanciones contra el gobierno cubano por parte de la administración Trump, luego que el presidente Barack Obama excluyera a Cuba de esa designación en 2015 para avanzar el deshielo y restablecer relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington.

Los países designados como patrocinadores del terrorismo son Irán, Siria y Corea del Norte; Sudán fue excluido este mes de la lista. Cuba se mantuvo en el listado por 33 años, desde que fue sancionada por la administración de Ronald Reagan en 1982.

Pero a tres semanas de la inauguración presidencial de Biden. Pompeo debe decidir si aprueba el plan elaborado para designar nuevamente a Cuba como nación terrorista. Por lo general, las evaluaciones para designar un país como patrocinador del terrorismo se hacen anualmente y conllevan una una revisión del nivel de colaboración en los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.

Una designación de Cuba enturbiaría más las ya deterioradas relaciones bilaterales y recrudecería los controles sobre la actividad financiera y comercial de la isla a nivel internacional, aunque el reporte de The New York Times no deja claro si la determinación está tomada por Pompeo.

Sin embargo, el diario cita a políticos demócratas y expertos en política exterior que consideran que Trump y sus altos funcionarios están deseosos de obstaculizar los primeros meses de mandato de Biden y de enredar la estrategia de su política exterior, como ha sucedido también con recientes sanciones de Washington contra China e Irán.

"Es otro truco de este presidente a menos de 23 días del final", dijo en una entrevista telefónica el congresista demócrata Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Está tratando de ponerle las esposas a la administración entrante", añadió Meeks en su declaración al diario.

La medida serviría además como una suerte de agradecimiento a los cubanoamericanos de Florida que apoyaron firmemente al presidente Trump y a los candidatos republicanos en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

El senador cubanoamericano Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, es partidario de devolver a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo.

La pasada semana, el Departamento del Tesoro anunció la inclusión de tres compañías cubanas en la lista negra de Entidades Especialmente Designadas y Personas Bloqueadas (SDN), lo que les impide vínculos comerciales con ciudadanos y empresas estadounidenses. Dos de las entidades, el conglomerado empresarial militar GAESA y la financiera FICIMEX, ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL), instituida por el Departamento de Estado desde 2017.

Tanto las designaciones por patrocinio de terrorismo del Departamento de Estado o las sanciones comerciales del Departamento del Tesoro pudieran ser removidas por Biden con una orden ejecutiva, pero es un proceso que demoraría probablemente meses hasta hacerse efectiva la decisión por vía de publicaciones en el Registro Federal.

En la decisión del Departamento de Estado para designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, Pompeo debe determinar "si el gobierno de ese país ha prestado repetidamente apoyo a los actos de terrorismo internacional", según consta en los documentos oficiales.

Un funcionario del Departamento de Estado declinó comentar sobre el tema a CiberCuba, y no quiso referirse a las posibles deliberaciones para la designación de Cuba en el nivel superior de sanciones.

Al designar a Cuba como nación no cooperante con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, el pasado mayo, el Departamento de Estado argumentó que "Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana después de que el grupo se responsabilizara por el atentado de enero de 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60", explica el documento.

"A medida que Estados Unidos mantiene una asociación de seguridad duradera con Colombia y comparte con este país el importante objetivo antiterrorista de combatir organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente", dijo el organismo federal en un comunicado.

Días después, el informe anual del Departamento de Estado sobre terrorismo a nivel global identificó al menos a nueve personas implicadas en actividades terroristas que han recibido protección por parte del régimen cubano, entre ellas Joanne Chesimard, una fugitiva incluida en la lista de terroristas más buscados del FBI y refugiada en la isla desde comienzos de los años 80.