Homenaje a víctimas y héroes de la pandemia del coronavirus

2020 pasará a la historia como año de la pandemia del nuevo coronavirus que no solo puso a prueba economías y sistemas sanitarios de países de todo el mundo, sino dejó marcados por el dolor y la pérdida a millones de familias.

Más allá de los cuestionamientos a las gestiones gubernamentales, a la rapidez o lentitud con que los actores sociales tardaron en sopesar la gravedad de la enfermedad para implementar medidas en consecuencia, más allá de las cifras, alarmantes por sí solas, este año 2020 cerró con más de 1.8 personas muertas a causa del COVID-19 y más de 82 millones contagiados.

No suelen aparecer en los reportes oficiales -no solo por cantidad sino por respeto y ética- pero la tragedia vivida este 2020 tiene nombres, rostros, familias, negocios cerrados, economías domésticas deshechas y mucho temor e incertidumbre.

Pero no solo fueron rostros de este año las víctimas, los que perdieron algo -y los que siguen temiendo perderlo-, sino los millones de personas que se pusieron en primera línea para asistir y ayudar a otros, aparcando, silenciando y tragándose el temor a contagiarse o a contagiar a los suyos: personal sanitario, de apoyo, de servicios comunales, transportistas, trabajadores de supermercados, farmacias y empleados en general de los llamados puestos esenciales.

Espacio singular merecen también los científicos que, en una carrera contra el reloj y a favor de la vida, se lanzaron a la búsqueda de una vacuna para luchar contra el SARS-CoV-2.

Gracias a ellos el año cerró con una luz de esperanza y las primeras campañas de vacunación iniciadas en varios países del mundo.

Los aplausos de agradecimiento al inicio del confinamiento no solo unieron a vecinos aislados en sus casas, sino que se convirtieron en espontáneos homenajes a estos héroes, muchos anónimos, que se dejaban horas y horas fuera de sus casas y alejados de sus familias, y laboraban al límite de la extenuación física extrema para sacar adelante una sociedad herida y en riesgo.

Muchos gobiernos quizás no han estado a la altura y tocará exigir responsabilidades donde fuera necesario, pero este comienzo de año queremos dedicar espacio a recordar a esos millones de personas que no pudieron celebrar la llegada del 2021, y a sus familias, que no pudieron tenerlos junto a ellos en la mesa ni tampoco pudieron despedirlos como merecían. Queremos agradecer, también, a los héroes de un año cruel, convulso y doloroso: a los médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza y de servicios y, por supuesto, a la comunidad científica internacional.

La pandemia nos ha demostrado lo vulnerables que somos y nos ha recordado lo valiosa que es la vida. La existencia de vacunas de eficacia probada y el inicio de la vacunación nos acercan al fin de la pandemia pero aún queda mucho por hacer: el repunte de casos y la dispersión de los contagios, además de la existencia de nuevas cepas, hablan de la necesidad de no bajar la guardia, de no perderle respeto al virus y de seguir las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios. La responsabilidad de proteger(nos) es de todos, por quienes no están, por quienes no han podido elegir quedarse en casa en los peores picos de la pandemia, por el futuro y por la vida.