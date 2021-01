Detienen a Oscar Casanella en La Habana

El científico cubano y uno de los huelguistas de San Isidro, Oscar Casanella, fue detenido esta tarde en La Habana, denunció su esposa a CiberCuba.

El activista se encontraba en su cuadra, en Tulipán y Boyeros, municipio Plaza de la Revolución, filmando las colas con las que estaban empezando el año los vecinos de su barrio, algunos de los cuales cuestionaron que estuviera grabando.

"Grabar es legal y es un derecho. Yo estoy grabando en vivo y no es ningún delito y no existe una ley que lo prohíba. Los policías son funcionarios públicos y tienen que cumplir el orden, no pueden faltarle el respeto a ningún ciudadano", respondió Oscar.

"Miren qué triste lo que está pasando y cómo ha empezado el año", acotó, mientras mostraba la larga cola para comprar cerveza.

El científico estaba transmitiendo en vivo cuando un policía se acercó a él, haciéndole un gesto con la mano para que cortara la directa.

"Se lo llevaron detenido y no sabemos a qué estación", confirmó su esposa a CiberCuba.

A ella también la intentaron detener cuando hizo la foto de Oscar dentro de la patrulla: "A mí no me pudo llevar, yo le dije: 'mira mi niño de tres años solo ahí' y corrí para acá para dentro de la casa".

Oscar Casanella ha estado sometido a vigilancia y represión desde el pasado 26 de noviembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado disfrazados de médicos desalojaron por la fuerza a los acuartelados de San Isidro, con la justificación de que se habían violado los protocolos sanitarios del coronavirus.

Dentro de Damas 955, Oscar estuvo más de seis días en huelga de hambre, la cual depuso tras fuertes presiones familiares.