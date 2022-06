Oscar Casanella a Pablo Milanés: "El PCC no quiere que se repitan en tu concierto los gritos de libertad"

El activista por la democracia cubano Oscar Casanella envió un mensaje a Pablo Milanés en el que asegura que el Partido Comunista tiene miedo que en el próximo concierto del cantautor el público empiece a gritar "libertad", como sucedió recientemente en una presentación de Carlos Varela en la Ciudad Deportiva.

Casanella se sumó a las críticas de los seguidores de Pablito, quienes no podrán asistir al recital que ofrecerá en el Teatro Nacional, pues la mayor parte de las entradas se "reservaron" para funcionarios del gobierno y de entidades estatales.

"Lo que está haciendo la dictadura contra tu concierto en La Habana es una falta de respeto y un maltrato hacia ti y hacia tu público. El rellenar las butacas de un teatro con un falso público compuesto por militantes del PCC, militares vestidos de civil y agentes de la policía política es un viejo método del régimen de los Castros para evitar manifestaciones en masa del público y créeme, el público cubano está deseoso de manifestarse contra los abusadores en el poder", dijo el activista.

Foto: Captura de Facebook / Oscar Casanella

Oscar, cuyo hijo mayor se llama Pablo en gran medida por la admiración que siente tanto hacia el trovador, señaló en su muro de Facebook que las condiciones en Cuba para sus conciertos son mucho peores que en otros países.

"El PCC no quiere que se repitan en tu concierto los gritos de LIBERTAD que se escucharon durante el concierto de Carlos Varela", aseguró.

Casanella recordó cuando hace años asistió a una presentación de Pablito en Suiza, donde los cubanos en el público lloraron al escuchar tu canción "Éxodo".

"Me gustaría que bajo esas condiciones cancelaras el concierto, pero aunque decidas hacer el concierto, te comprenderé. Tal vez sea bueno que le cantes tu canción 'Éxodo' en la cara de todos esos cómplices de la censura y la represión, para recordarles que por su culpa, sus amigos y hasta familiares los dejarán solos y se marcharán de Cuba", expresó.

"Espero que tu verdadero público pueda disfrutar de un concierto tuyo pronto en una Cuba sin policía política. Gracias por tu música y valentía", agregó.

Una ola de críticas inundaron las redes sociales desde que se conoció que la mayoría de las entradas al concierto de Pablo Milanés se destinaron a entidades estatales como la UJC y el Ministerio de Cultura. La sala Avellaneda del Teatro Nacional, que posee más de dos mil butacas, solo vendió 300 entradas a la población.

Luego de que varias personas pidieran la suspensión del concierto, el cineasta Carlos Díaz Lechuga envió un mensaje al músico en el que le reiteró su apoyo, sea cual sea su decisión, si dar el concierto o cancelarlo.

"Si cantas chapó... si no cantas chapó. Esta chusmería que han formado no manchará tu alma que está limpia. Como va. Los que si no pueden cantar son ellos. Que llevan 60 años cantando feo, en todos lados y desafinados. El pueblo te ama", dijo el joven realizador de cine.

El locutor de televisión Yunior Morales le sugirió a Pablito que hiciera un concierto al aire libre, para que fuera el pueblo, "sin ninguna manipulación. Si no, lo más justo sería cancelarlo", dijo.