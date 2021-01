Iliana Hernández: Falta poco para que el pueblo de Cuba se lance a las calles

La colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que vaticinó que en 2021 se producirá un estallido social en Cuba, y que no será convocado por la oposición, sino por la terrible crisis que vive el pueblo.

En una transmisión en directo a través de Facebook, Hernández expresó que el año que recién comienza va a determinar mucho el futuro del país, porque cada vez hay más cubanos que cada día se despiertan con ansias de libertad y con ganas de luchar por su patria.

"Va a llegar el momento en que el cubano va a salir a las calles y falta poco para eso, porque todos sabemos en las condiciones en que está el país, gracias a la poca voluntad de estas personas (el gobierno) de que el cubano pueda vivir dignamente, individualmente y pueda progresar", dijo.

"La poca voluntad que tienen ellos de hacer que nuestro país sea un país democrático, donde exista el respeto a la ley, es lo que va a provocar un estallido social. No vamos a ser nosotros: los opositores, los disidentes, los activistas políticos, no seremos nosotros. Será el mismo pueblo que de tanto abuso diga: 'Basta ya'. Y falta poco, así está la situación", agregó.

La activista, quien ha sufrido en carne propia la represión del régimen -el cual ha llegado a tenerla durante semanas encerrada en su propia casa sin dejarla salir a la calle- recalcó que la oposición cubana actual no es violenta, y que a diferencia de lo que sucedía en la dictadura de Fulgencio Batista, los que hoy luchan por la libertad de Cuba lo hacen de manera pacífica: no matan ni ponen bombas.

"Me gustaría que los cubanos no usaran la violencia y que toda la violación la cometan ellos, no los cubanos en contra de las autoridades. Simplemente (hay que) hacerles entender a los policías que están obrando mal, que no pueden seguir siendo cómplices de la dictadura. Ellos no tienen totalmente la culpa de las cosas que pasan en nuestro país, sabemos que reciben órdenes de arriba", precisó.

La periodista independiente propuso a todos los que siguieron su intervención, que pensaran en iniciativas para hacer el próximo 28 de enero, el día del nacimiento del héroe nacional José Martí, de quien afirmó que "hoy estaría del lado nuestro de la historia".

"Hoy Martí sería otro disidente, recuerden que él conoció mucho la ideología socialista, criticó mucho a Carlos Marx y siempre dijo que el socialismo sería la futura esclavitud", detalló.

"Este año, creo que deberíamos empezar desde ya, en este mes de enero, a empezar a hacer actividades en conmemoración al nacimiento del apóstol. Y usar siempre sus mejores frases, esas frases que para la dictadura son incómodas; no dejemos de usarlas, es muy importante que el cubano vea que incluso a José Martí lo han utilizado a favor de una dictadura", subrayó.