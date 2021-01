Más de 300 personas en Argentina tuvieron reacciones adversas a la vacuna rusa Sputnik V

El Ministerio de Salud de Argentina reportó que más de 300 personas a las que se le aplicara la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19, en el país sudamericano, mostraron reacciones adversas a la misma.

De acuerdo con el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac), entre 32 013 personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V, hubo un total de 317 reacciones adversas posteriores a la aplicación, en los dos primeros días de la campaña nacional de vacunación, que las autoridades comenzaron el martes pasado.

Argentina comenzó a vacunar los últimos días de diciembre con 300 mil dosis iniciales que llegaron desde Moscú, con el producto creado por el el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. Las autoridades sanitarias esperan continuar durante los próximos meses con las 20 millones de dosis totales.

“En este caso particular de los 32 mil argentinos que recibieron la vacuna de Sputnik V, la cifra de 317 eventos adversos corresponde al 1% de los vacunados totales. 98,8% del total son eventos leves, y los mismos fueron notificados por el Instituto Gamaleya en la Fase I y II (de seguridad) de los estudios clínicos de la vacuna Sputnik V. La vacunación empezó el 29 de diciembre y el corte comprendido por el documento comprende las primeras 36 horas”, dijeron fuentes de la cartera de Salud al portal Infobae.

“El 44,2% de los ESAVI (efectos adversos) reportados corresponden a personas con fiebre, cefalea y/o mialgias iniciadas 6 a 8 horas después de la vacunación”, detalló el ministerio, que subrayó otros efectos que podrían esperarse, como dolor en el lugar de la inyección, hiperemia, o hinchazón.

Dentro de las reacciones sistémicas, se pueden presentar: síndrome pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, cefalea) o menos frecuentes síntomas gastrointestinales (náuseas, dispepsia, disminución del apetito).

“El 99,3% de los eventos reportados fueron leves y moderados, que no requirieron hospitalización y evolucionaron con recuperación completa”, precisó el reporte, según EFE.

En esta etapa de vacunación, el objetivo es el personal de salud de grandes aglomerados urbanos, el personal de salud de unidades cerradas de terapia intensiva y el personal de laboratorio, que manipula el virus para realizar los diagnósticos.

El médico clínico argentino Carlos Regazzoni alertó que “varias de las reacciones adversas de las otras vacunas ya se preveían gracias a la información que se tenía de los trabajos de investigación clínica y en el caso de Sputnik V no tenemos los estudios previos sobre los efectos adversos”.

“Es decir, en aquellas que hubo información por los ensayos clínicos o trials previos es más fácil interpretar lo que ocurre a medida que se va vacunando y en el caso de Sputnik V al no contar con las investigaciones sobre los efectos adversos por parte de los fabricantes/desarrolladores este punto se complica mucho y es muy difícil interpretar lo que está sucediendo”, agregó en declaraciones a Infobae.

Por otro lado, Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, comentó al mismo medio que 317 eventos adversos de 30 mil vacunados pareciera ser menos del 1%, algo que es bastante habitual en cualquier medicamento o cualquier vacuna dentro de las primeras horas.

“No le daría demasiada relevancia, pero sí me parece que hay que monitorear los efectos adversos, los informados parecen leves, no me parece que sea nada que salga del eje de lo esperable en las primeras horas de la administración de una vacuna”, aseguró.

Las primeras dosis de la Sputnik V llegaron en la mañana del jueves 24 de diciembre a la nación sudamericana. Un día antes, el gobierno aprobó su uso "con carácter de emergencia". “Estamos muy contentos, es un eslabón importante. Somos un país que estamos entre los primeros en comenzar a vacunar” en el mundo, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, en rueda de prensa.

Otro de los países que recibió el producto de Moscú es Venezuela, cuyo gobierno espera vacunar a unas 10 millones de personas tras firmar un contrato con Rusia. Venezuela "es el primer país del hemisferio occidental que participa en la fase tres de esta vacuna", había dicho en octubre la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En agosto, durante una intervención en la televisión, el gobernante venezolano Nicolás Maduro aseguró que sería el primero en ponerse la vacuna rusa contra el coronavirus. “Llegará el momento en que nos vacunemos todos. El primero que se va a vacunar soy yo. Me voy a poner la vacuna para dar el ejemplo. Y después iremos vacunando al personal sanitario, a las personas mayores, a las que tienen algún padecimiento”, sostuvo.