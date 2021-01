Los cubanos que se fueron con 2020

Fue un año de tragedias y pérdidas bajo el impacto demoledor del coronavirus. El 2020 se llevó consigo a más de 180 personalidades integradas a la vida cultural, política y social de la nación cubana, tanto en la isla como en la diáspora.

Por más de 20 años he mantenido la tradición de registrar y publicar, al término de cada 31 de diciembre, la lista de fallecimientos de personas que se consideran parte indisoluble de la historia contemporánea de Cuba. Antes lo había hecho en El Nuevo Herald y luego en el sitio CaféFuerte, y desde 2019 CiberCuba ha acogido esta iniciativa que pretendemos mantener en años siguientes desde esta plataforma informativa.

En esta ocasión, componer este listado ha sido particularmente doloroso, pues he tenido que sumar a personas de mi círculo de amistades y familiares cercanos.

Siguiendo el criterio de origen, en esta relación se incluyen tanto figuras de dimensión trascendental en su área de faena, contribución o creación, como nombres cuestionables o controversiales por su desempeño social, servicio político o postura ideológica, pero que son indiscutiblemente notorios y pertenecen a nuestra historia reciente.

A veces se registran en la labor de compilación, mes tras mes, personas que ni siquiera fueron recordadas con un obituario mínimo en los medios cubanos o sitios digitales en el exterior, olvidados injustamente tras una vida de esfuerzo, tenacidad y logros.

Los aportes de los nombres aparecidos en este listado se reparten en el acontecer político y social, los negocios, las ciencias, la literatura, las artes, el periodismo y los deportes.

El listado que reproducimos a continuación fue conformado a partir de la información archivada desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Se ha procedido a registrar el lugar del fallecimiento, con independencia de si la persona vivía dentro de Cuba o fuera de la isla. Tratamos de completar cada ficha de identificación con los datos que están disponibles sobre la persona, por lo que en algunas referencias falten detalles como la edad, el lugar o la causa del deceso, que cada vez son menos frecuentes en los obituarios.

Como siempre alertamos para beneficio de los lectores, este es un listado tentativo y probablemente incompleto. De manera que apreciamos cualquier contribución para perfeccionarlo o subsanar la omisión involuntaria de algún nombre o dato específico en la relación.

EN CUBA

Enero

Lucía Labastida, 45 años, Santa Clara, Villa Clara, aneurisma. Cantante y actriz, protagonista de las peñas de boleros y el feeling del centro cultural El Mejunje.

Rolando González Reyes, Roland, 78 años, Santa Clara, Villa Clara. Caricaturista, dibujante y escritor humorístico. Integrante del suplemento Melaíto desde 1968.

Serafín Quiñones, Tato, 77 años, La Habana. Escritor, guionista, ensayista e investigador del legado africano en la cultura cubana. Miembro de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y del cabildo IfáIránlówo.

Ismael Sené Alegret, 82 años, La Habana, enfermedad cardiovascular. Historiador y cronista beisbolero, exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Cubano, en el Palmar de Junco. Presidente del Consejo Nacional Martiano, Béisbol de Siempre, y miembro de la Sociedad Americana de Béisbol (SABR).

Orlando Cantó, 82 años, La Habana. Flautista, fundador de la orquesta Los Van Van. Ex integrante de las agrupaciones Transformación, Riviera y la orquesta Revé.

Rebeca Hung Vicente, 81 años, Santiago de Cuba, insuficiencia respiratoria. Actriz, cantante y locutora, con larga trayectoria en la radio y la televisión cubana. Premio Nacional de Radio 2008.

Silvia Rodríguez, 68 años, La Habana. Profesora de ballet y danza. Ex directora de la Escuela Provincial de Ballet Alejo Carpentier en La Habana, maestra en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso y profesora de Arte Danzario en el Instituto Superior de Arte.

Asela de los Santos, 90 años, La Habana. Doctora en Pedagogía, combatiente del Ejército Rebelde, capitán de las Fuerzas Armadas (FAR) y fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, organización de la que fue Secretaria General. Ex jefa de la Dirección de Enseñanza y Escuelas Militares Camilo Cienfuegos. Fue ministra de Educación. Heroína del Trabajo de la República de Cuba.

Febrero

Efigenio Amejeiras, 88 años, La Habana, shock séptico, General de División de las FAR, licenciado en Historia y escritor. Expedicionario del yate Granma y combatiente del Ejército Rebelde. Primer jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en 1959. Combatiente de Playa Girón y de la lucha contra los alzados del Escambray. Participante en las intervenciones militares cubanas en Argelia y Angola.

Armando Boudet Gómez, 83 años, Camagüey. Periodista, ex director del diario provincial Adelante.

Manuel Martínez León, 63 años, Velasco, Holguín, suicidio. Activista político, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática (CID).

Nilda Collado, 79 años, La Habana, paro cardiorrespiratorio. Destacada actriz de la radio, la televisión y el teatro cubanos. Ex bailarina principal de los cabarets Tropicana y Sans Souci, y ex modelo de la marca de cigarros Regalías El Cuño. Premio Nacional de Televisión 2009.

Alain Medina Naranjo, alias Alain Dark y DJ Dark, 37 años, La Habana, infarto por complicaciones de diabetes. Pionero de la música electrónica en Cuba, DJ vinculado al dúo Doble Filo.

Amanda Ortega Manito, 22 años, La Habana, accidente automovilístico. Modelo e influencer.

Marzo

Guillermo García Valdés, La Habana. Músico, percusionista de la Orquesta Aragón.

Senobio Faget González, 77 años, La Habana. Cineasta, periodista y profesor. Documentalista del Noticiero Nacional de TV y ex realizador de los Estudios Cinematográficos del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Profesor y ex jefe del Departamento de Documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Juan Padrón, 73 años , La Habana, afección pulmonar. Cineasta, historietista, dibujante, humorista, el más importante realizador de dibujos animados en la historia del cine cubano. Creador del personaje de Elpidio Valdés, protagonista de cortos y películas. Autor también de Vampiros en La Habana, Filminutos y Quinoscopios. Premio Nacional de Humor 2004 y Premio Nacional de Cine 2008.

Orestes Macías, 86 años, La Habana. Cantante, considerado entre los grandes intérpretes de bolero en Hispanoamérica. Ex integrante de las orquestas Arcaño y sus maravillas, Hermanos Castro, y los conjuntos Casino y Rumbavana.

Antonio Martínez Rodríguez, 76 años, La Habana. General de Brigada del Ministerio del Interior y director del Hotel Nacional de La Habana.

Alfredo Dueñas, 80 años, La Habana. Doctor en medicina, subdirector de Asistencia Médica y jefe del Departamento de Cardiología Preventiva del Instituto Cubano de Cirugía Cardiovascular. Ex jefe del Grupo Nacional de Cardiología. Considerado el padre de la cardioepidemiología cubana y latinoamericana. Fundador del Grupo y Programa para la Prevención y Control del Tabaquismo en Cuba.

Saúl Díaz, 52 años, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Pastor evangélico, primer cubano fallecido a causa del coronavirus.

Abril

Víctor Batista Falla, 87 años, La Habana, coronavirus. Mecenas de las artes y editor. Fundador de la editorial Colibrí (1998-2013), en Madrid.

David Giralt Agramonte, 60 años, La Habana, complicaciones por diabetes. Saltador de longitud y entrador. Medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín-1978 y de plata en los Panamericanos de San Juan-1979.

Estrella Fernández Montes de Oca, XX años, La Habana. Doctora en Comunicación, ex profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Freyda García Rivero, 66 años, La Habana, padecimiento renal. Periodista, reportera del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

José Ambrós, 79 años, La Habana. Funcionario del ICAIC, considerado el decano de la promoción y distribución internacio nal del cine cubano.

César López, 87 años, La Habana. Poeta y ensayista, integrante de la llamada Generación del 50. Premio Nacional de Literatura en 1999. Miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española.

Antonio "Chucho" Rubio, 77 años, La Habana. Ex lanzador de los equipos Industriales y del equipo Cuba, líder de pitcheo (PCL) de la I Serie Nacional de Béisbol en 1962.

Ronel Sardiñas, 80 años, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Lanzador de relevo en los equipos Azucareros y Las Villas en la Serie Nacional.

William Bonachea, 51 años, La Habana, cáncer. Músico. cantante de rock con los grupos Estirpe, ADN, Gens y Takson.

José Poll, 63 años, La Habana. Ex luchador y entrenador. Subcampeón panamericano 1979 y campeón centroamericano en 1982.

Alfredo Goenaga, La Habana. Entrenador de lucha, integrante del colectivo técnico nacional.

Mayo

Iván Mora Godoy, 60 años, La Habana, derrame cerebral. Ex embajador de Cuba en Colombia y jefe del Equipo de Garantes de Cuba del proceso de paz de Colombia. Ex embajador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Sarita Reyes, 84 años, La Habana. Locutora y actriz de radio, televisión y cine. Figura del programa televisivo Detrás de la fachada.

Raúl Acosta, La Habana. Cantante, fundador del Cuarteto de Meme Solís.

Raúl Noriega Mendoza, La Habana. Periodista y publicista, fundador del ICRT. Ex vicedirector del canal TeleRebelde, y ex director y jefe de División de Propaganda y Publicidad en el ICRT y la Televisión Cubana.

Erislery Basulto, 24 años, Esmeralda, Camagüey, accidente de tránsito. Lanzador, integrante del equipo de Camagüey en la Serie Nacional.

Leonel Viciedo, 69 años, La Habana. Entrenador de boxeo y profesor de la cátedra de esa disciplina en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo (UCCFD). Máster en Ciencias del Deporte.

Guillermo Jiménez, Jimenito, 83 años, La Habana, complicaciones cardiopulmonares. Abogado, historiador y excomandante del Ejército Rebelde. Fundador del Directorio Revolucionario "13 de Marzo" y del Frente del Escambray en Las Villas. Fue director del periódico Combate y tuvo a su cargo la jefatura de información de la Dirección General de Inteligencia del MININT.

Rolando Malagón, 69 años, La Habana. Editor y promotor cultural. Ex director de la Editorial Arte y Literatura y Premio Nacional de Edición 2008.

Gonzalo Córdoba, 96 años, La Habana. Arquitecto y diseñador, pionero del diseño ambiental y de interiores en Cuba, y creador de una línea de muebles nacionales, en la que destacan la butaca Guamá y la mesa Isla. Premio Nacional de Diseño 2003.

Haydee Arteaga, 105 años, La Habana. Actriz y narradora oral, conocida como «La Señora de los cuentos» y precursora de la narración oral escénica en Cuba e Iberoamérica.

Héctor Pascual Gallo Portieles, 95 años, La Habana. Ex diplomático y ex oficial de inteligencia. Artesano y creador del Jardín de los Afectos, en Alamar. Fue el espía que anticipó a Cuba el lugar por dónde se produciría la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961.

Juan Curbelo Molina, La Habana, fibrosis pulmonar. Pesista y entrenador, miembro de la selección nacional de levantamiento de pesas. Campeón panamericano y centroamericano.

Félix Ramón Lobaina, Moa, Holguín. Periodista de La Voz del Níquel.

Herminio Camacho Eiranova, La Habana, cáncer. Abogado y periodista. Subdirector editorial del diario Juventud Rebelde y del semanario Opciones. Ex director de la Editorial Abril.

Francisco Rojas Ochoa, La Habana. Doctor en Ciencias, Profesor e Investigador de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Ex director provincial de salud pública de Camagüey y creador del primer hogar materno de Cuba. Fue director Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública y director de la Revista Cubana de Salud Pública por 30 años. Premio Anual de Salud Pública por su libro Vacunas. Cuba 1959-2008.

Junio

Pedro Miguel Trujillo, 67 años, La Habana, tumor canceroso. Flautista, saxofonista y arreglista. Miembro fundador del Grupo Moncada.

Juan Castro, 66 años, La Habana, oclusión intestinal. Pelotero, mánager y entrenador de béisbol. Icono de una generación de peloteros y uno de los mejores receptores del béisbol cubano de todos los tiempos. Titular de los equipos de Pinar del Río y la selección nacional. Dirigió los equipos de Pinar del Río y Sancti Spíritus en la Serie Nacional, y equipos en la Liga Profesional de Italia. Gloria del béisbol cubano.

Rafael Pérez Cristiá, La Habana. Doctor en Ciencias Médicas con especialidad en Toxicología. Director del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CEDMEC). Creador del Centro Nacional de Toxicología (CENATOX) de Cuba así y presidente fundador de la Sociedad Cubana de Toxicología. Académico de Mérito de la Academia de Ciencias.

Julio

Olga Lidia Alfonso, 59 años, La Habana. cáncer. Actriz, bailarina, cantante y profesora. Ex integrante del Conjunto Nacional de Espectáculos y del Teatro Musical de La Habana.

Daniel Alejandro Muñoz Borrego, "El Dany", 31 años, afección cardiovascular aguda. Reguetonero, integrante del dúo Yomil y El Dany, convertido en un fenómeno de popularidad y culto en Cuba.

Rolando Aniceto, 77 años, La Habana. Periodista y podólogo.

Jhonas, 24 años, La Habana, derrame cerebral. Reguetonero, integrante del grupo Cosa Mía.

María Teresa Castellano Valido, 72 años, Colón, Matanzas, obstrucción intestinal. Integrante del grupo Damas de Blanco.

Roberto Chorens Dotres, 72 años, La Habana, infarto. Músico y profesor. Ex director general de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Centro Nacional de Música de Concierto. Dirigió el Conservatorio Amadeo Roldán y el Teatro Lírico Nacional de Cuba. Conductor del programa televisivo ¡Bravo!. Premio Nacional de Enseñanza Artística en 2014.

Sigfredo Ariel, 58 años, La Habana, cáncer de próstata. Poeta e investigador musical. Premio Nacional de Poesía "Julián del Casal".

Eusebio Leal Spengler, 77 años, La Habana, cáncer. Historiador y promotor cultural. Historiador de la Ciudad de La Habana y artífice de la recuperación del patrimonio arquitectónico de La Habana Vieja. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Agosto

Yosvany Arostegui, 41 años, Camagüey, paro cardíaco por huelga de hambre. Preso político, miembro de UNPACU.

Leonardo Mastrapa Androín, 52 años, La Habana. Periodista. Editor principal y jefe de Información del Periódico 26, en Las Tunas. Profesor de la Universidad de Las Tunas.

Otto Hernández Garcini, 93 años, La Habana. Cartógrafo, ex director del área de Cartografía de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

Lázaro Barredo Medina, 72 años, La Habana, afección cardiovascular. Periodista, una de las voces prominentes del oficialismo. Ex director del diario Granma, y fundador del programa televisivo Mesa Redonda y del sitio Cubadebate. Fue vicepresidente de la UPEC y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pedro García Espinosa, 89 años, La Habana. Profesor, director de arte, pintor y escenógrafo. Fundador del ICAIC y ex director de los departamentos de Ambientación y Utilería de los Estudios Fílmicos del ICAIC. Autor del libro Memorias de un director de arte.

Julia Estrella Aramburo Taboas, 62 años, La Habana, paro cardíaco. Activista política. Dama de Blanco y miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática (CID).

Norberto Blanco, 82 años, La Habana, afección bronconeumonar y cardíaca. Actor de radio y televisión. Popular por sus personajes en la serie televisiva Aventuras, recordado por sus interpretaciones en Los Mosqueteros y El vizconde de Braguelón.

Carlos Rafael Fernández Remudo, Carlos Mas, La Habana. Director, productor, compositor, orquestador y guionista de musicales y dramatizados en la radio cubana. Integrante del Movimiento de la Nueva Trova. Ex director del programa Alegrías de Sobremesa y de la Discoteca Popular de Radio Progreso. Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión y Premio Nacional de Radio 2019.

Juan Dufflar Amel, 86 años, La Habana, cáncer. Periodista. Licenciado en Ciencias Políticas. Ex jefe de la página internacional del diario Trabajadores, y fundador del espacio televisivo Mesa Redonda y del sitio Cubadebate.

Jorge Aldereguía Henríquez, 67 años, La Habana, cáncer. Doctor en medicina, investigador científico y alto funcionnario del MINSAP. Primer presidente de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM).

Ileana Margarita Rodríguez Martínez, 58 años, Santa Clara, Villa Clara, trombo pulmonar. Máster en Cultura Latinoamericana por el Instituto Superior de Arte y profesora de la Universidad Central de Las Villas. Cr'tica y promotora de cine.

Pedro de Oraá, 88 años, La Habana, cáncer. Pintor, poeta, crítico de artes plásticas y editor. Fundador del Grupo Diez Pintores Concretos y maestro del abstraccionismo cubano. Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015.

Efraín Morciego, 70 años, La Habana, cirrosis hepática. Poeta y dramaturgo, ex director del Conjunto Dramático de Camagüey.

Iván Giró López, 60 años, La Habana, infarto. Licenciado en Enfermería y subdirector del Hospital "Salvador Allende" de La Habana.

Jorge Luis Romero, El Toro, 66 años, La Habana, complicaciones de hipertensión y Parkinson. Ex boxeador y entrenador. Integrante de la selección nacional de boxeo y subcampeón mundial de los 54 kg en 1974.

Ramiro Sánchez Domínguez, 88 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. Asaltante al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, el 26 de julio de 1953. Ex militante de la Juventud Ortodoxa, integró el Ministerio de Comunicaciones y la Contrainteligencia Militar después de 1959. Trabajó como ayudante de Raúl Castro (1975-77) y como funcionario de CIMEX hasta su jubilación.

Ramón Marrero Mendoza, 51 años, Bayamo, Granma, accidente de tránsito. Entrenador de béisbol.

Septiembre

Francisco Prats, Paco, 76 años, La Habana. Productor y director de cine. Fundador del Departamento de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), realizador de buena parte de las películas de Elpidio Valdés. Premio Nacional de Cine 2020.

Isbel García Villazán, 34 años, La Habana, meningoencefalitis bacteriana. Bailarín, actor y cantante. Director de la compañía Danza Unidos y exprofesor de la Escuela Nacional de Danza.

Armando Sánchez, 72 años, Jovellanos, Matanzas, complicación renal. Ex pelotero de los equipos de Matanzas. Integrante de una de las familias beisboleras más exitosas en la historia cubana.

José Pablo Navarro Campa, 78 años, Santiago de Cuba. Ingeniero químico, profesor universitario y director industrial de producción ronera. Considerado el Primer Maestro del Ron Cubano.

Enrique Benítez Mora, El Conde Negro, 104 años, La Habana, infarto. Cantante, guitarrista y compositor, ex integrante de la orquesta de Benny Moré. Autor de éxitos como "Vertientes, Camagüey, Florida y Morón" y "Castellano, que bueno baila usted".

José Antonio Arbesú Fraga, 80 años, La Habana, cáncer. Diplomático. Ex responsable del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ex jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington (1989-1992).

Miguel Leonardo Sosa Perich, La Habana, infarto. Realizador de televisión. Creador de populares dramatizados en la Televisión Cubana, entre ellos aventuras, series, telenovelas, cuentos y policíacos.

Luis Lamothe Duribe, 55 años, La Habana. Grabador, dibujante y pintor. integrante del Taller Experimental de la Gráfica de La Habana.

Dixander Aguilar López, Santiago de Cuba, derrame cerebral por leucemia aguda. Músico y activista político. Integrante del dúo musical Sangre Oscura y miembro de la UNPACU.

Rafael Nin Kamay, La Habana. Actor de radio y televisión. Conocido por su participación en espacio de Aventuras y teleteatros. Premio ACTUAR por la Obra de la Vida en 2019

Octubre

Marta del Río, 84 años, La Habana cáncer. Actriz de larga trayectoria en la radio, la televisión y el teatro. Fundadora del ICRT y protagonista del popular programa televisivo "Casos y cosas de casa. Premio Nacional de Televisión en 2007.

René Armando Pita Galano, La Habana, asesinato. Productor teatral y representante artístico.

David Rodríguez, Bayamo, Granma. Periodista de la emisora CMKX, Radio Bayamo.

Tomás Herrera, 69 años, La Habana. Basquetbolista y dirigente deportivo. Integrante de la selección nacional y ganador de bronce olímpico en 1972. Director de la Comisión Nacional de Atención a Atletas.

Enrique Colina, 76 años, La Habana, cáncer. Director, crítico de cine y profesor. Conductor del popular espacio televisivo 24 X Segundo por más de 30 años.

Eleodoro Stable González, «El Duque», 75 años, Guantánamo. Exboxeador y entrenador, primer guantanamero campeón nacional de boxeo.

Noviembre

Miguel Álvarez Sánchez, 71 años, La Habana, cáncer. Ex secretario de Ricardo Alarcón, ex oficial de inteligencia y analista de política de EE.UU. Condenado a 30 años de cárcel por espionaje.

Dayán García Menéndez, La Habana, sepsis digestiva por complicaciones de leucemia. Hijo del humorista Angel García, Antolín El Pichón.

Max Álvarez, La Habana, complicaciones cardíacas. Actor de cine y televisión, director de cine, e instructor de arte. Hijo del actor Pedro Alvarez.

Bruno Roccaro, 100 años, Santa Clara, paro cardíaco. Misionero salesiano, párroco y ex profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Promotor del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, en 1986.

Yrene Ibis Relova Chacón, Bebita, La Habana, complicaciones cardíacas. Actriz y comediante musical.

Julio César Gandarilla Bermejo, 77 años, La Habana, complicaciones renales. Vicealmirante, Ministro del Interior. Ex jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas. Diputado a la Asamblea Nacional.

Dairon Alberto Blanco Joseph, 28 años, Cartagena, Cienfuegos, accidente de tránsito. Futbolista, integrante de la selección nacional y jugador en la liga profesional de Uruguay.

Diciembre

Ibrahim Aput, 91 años, La Habana. Considerado el decano de los locutores cubanos. Locutor principal de Radio Reloj durante décadas y Premio Nacional de Radio 2009.

Nelson Jorge Campver, 92 años, La Habana. Ex lanzador y entrenador de béisbol, último sobreviviente del equipo campeón de los primeros Juegos Panamericanos y el ex pelotero cubano más longevo.

José Zamorano, 67 años, La Habana, cáncer. Bailarín y profesor, primera figura el Ballet Nacional de Cuba.

Daniel Alberto Hernández Acosta, La Habana. Actor y narrador. Miembro de la agrupación Teatro de la Palabra y organizador del Festival Internacional “Cuentos para una Añeja Ciudad”.

Israel Berriel González, 83 años, Matanzas, accidente cardiovascular. Músico, cantante de la orquesta Los Muñequitos de Matanzas por más de 50 años.

Lorenzo García Frías, 83 años, La Habana, fallo renal agudo por cáncer. General de Brigada (R) de las FAR, hermano del comandante de la Revolución Guillermo García Frías. Integrante de la Columna No.1 del Ejército Rebelde, bajo las órdenes de Fidel Castro. Ex jefe de División de Infantería, jefe de Estado Mayor de la Región Militar Isla de Pinos y ex jefe de División de Infantería en el Ejército Central.

Gerardo Fernández García, 79 años, La Habana, cáncer. Dramaturgo, guionista de televisión, escritor radial y profesor. Conocido por teleseries como El Naranjo del Patio y La Botija. Contribuyó de manera relevante a la formación de guionistas y dramaturgos en Quito, Ecuador.

Farah María García, 76 años, La Habana, Alzheimer. Cantante y gran diva de la música popular cubana. Ex integrante del cuarteto Los Meme.

EN LA DIÁSPORA

Enero

Silvio Horta, 45 años, Miami, suicidio. Escritor, guionista y productor de cine y televisión. Creador de la serie Betty la fea para la televisión estadounidense. Ganador de los premios Globos de Oro y Emmy.

Alberto Morgan, 80 años, Union City, Nueva Jersey. Actor, bailarín, cantante y artista plástico. Ex bailarín del Conjunto Folklórico Nacional y protagonista de la película Soy Cuba.

Erneido Oliva, 87 años, Baltimore, Maryland. General del Ejército de Estados Unidos. Segundo jefe al mando de la Brigada 2506 en el desembarco de Bahía de Cochinos en 1961. Recibió preparación en el Army War College y el Army Command & General Staff College, y completó una maestría en la American University, en Washington. Creó la fundación Concilio Militar Cubano-Americano (CAMCO) para unir a exmilitares cubanos exiliados. Recibió la orden de la Legión de Mérito del Ejército de EEUU.

Febrero

Nelson Rodríguez, 81 años, Miami, paro cardíaco. Editor, guionista y profesor. Fundador del ICAIC, editor de filmes clásicos del cine cubano y maestro de generaciones de cineastas. Premio Nacional de Cine 2007.

Rodolfo Torres, 69 años. Berlín, Alemania, cáncer pulmonar. Periodista y escritor.

Armando Larrinaga, 73 años, Miami. Compositor, pianista y arreglista. Ex integrante del cuarteto Los Bucaneros. Ex prisionero político.

Marzo

Patrick Hidalgo, 41 años, Miami, infarto. Político, asesor de la administración Obama para el deshielo con Cuba.

Lilliam Moro, 74 años, Miami, cáncer. Poeta y novelista, integrante del grupo El Puente. Premio Internacional de Poesía “Pilar Fernández Labrador” en 2017.

Yuris Miguel Matamoros, 29 años, Zulia, Venezuela, infarto. Médico, integrante de la misión de colaboración en Venezuela.

Antonio Cárdenas Sosa, Guayaquil, Ecuador, coronoavirus. Deportista.

Israel Monduy Carrera, 40 años, Miami Beach, coronavirus. Radiólogo, primer cubano fallecido por coronavirus en Estados Unidos.

Carlos J. Arboleya, 91 años, Miami, complicaciones cardiorespiratorias. Banquero y líder cívico, primer cubano en llegar a la presidencia de un banco nacional en Estados Unidos. Fundador de Flagler Bank, absorbido luego por Bank of America. Ex vicepresidente de Bank od America.

Juan Bautista Fernández Manzini, 94 años, Miami. Productor en Estados Unidos de los productos de la marca Fresquito.

Abril

Carlos Mendigutía Regalado, 94 años, Miami. Ingeniero civil, hijo del ex ministro de Obras Públicas José A. Mendigutía Silvera. Ex preso político, condenado a 10 años de cárcel el Cuba por oposición al réguimen comunista.

René Buch, 94 años, Nueva York, fallo respiratorio. Director teatral y fundador del grupo Repertorio Español en Nueva York.

Reinaldo Albernás Jaramillo, 54 años, San José, Costa Rica, coronavirus. Jefe del servicio de Ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela.

Mayo

Yoet Michel Ramos Cordero, Dominica, coronavirus. Integrante de la brigada médica cubana "Henry Reeve".

Miguel Portal, 56 años, Mexicali, Baja California, México, coronavirus. Entrenador de atletismo, especializado en lanzamiento. Ex entrenador de la selección nacional de Cuba en 2002 e instructor de lanzamiento en el Instituto del Deporte y la Cultura Física en Mexicali. Ex entrenador de la selección nacional juvenil de México.

Roberto Moya, 55 años, Valencia, España. Discóbolo y entrenador de lanzamiento. Ex integrante de la selección nacional de atletismo. Bronce olímpico en Barcelona-92, campeón panamericano y centroamericano, y subcampeón de la Copa del Mundo de Atletismo 1992.

Luis Pérez, 60 años, Miami, cáncer de páncreas. Abogado. Fiscal federal asistente en el Distrito Sur de la Florida.

Mercedes J. García Cao, 90 años, Miami, paro cardíaco. Madre del periodista Juan Manuel Cao. Graduada de Ciencias Sociales y Derecho Público y miembro del Directorio Estudiantil Revolucionario. Integró el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba y organizó la primera protesta de madres de presos políticos frente a la cárcel Combinado del Este.

Maikel Pérez Alba, Ecuador, coronavirus. Pediatra. Intensivista Pediátrico en el Hospital General Francisco de Orellana.

Eugenio Suárez Utria, Guayaquil, Ecuador, coronavirus. Especialista en Gastroenterología. Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Junio

Miriam Lezcano, 77 años, Miami Beach. Actriz, directora teatral y profesora. Ex directora del Grupo Teatro Político Bertold Brecht y fundadora de Teatro Mío.

Rosa Fornés, 97 años, Miami, complicaciones respiratorias. Cantante, actriz, reconocida como la Gran Vedette de Cuba y figura emblemática del cine, el teatro y el mundo del espectáculo en Latinoamérica.

Antonio Carlos Veciana Blanch, 91 años, Miami, demencia. Contador, consultor financiero, luchador anticastrista y ex agente de la CIA. Jefe de acción y sabotaje del Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) en Cuba y fundador del grupo paramilitar Alpha 66. Organizó cuatro atentados fallidos contra Fidel Castro. Autor del libro testiomonial Trained to Kill (2017).

Armando Ribas, 87 años, Buenos Aires, Argentina. Abogado, profesor, ensayista, economista y consultor empresarial. Doctorado en Derecho por la Universidad de Columbia en EEUU. Ex diputado nacional por el partido Unión del Centro Democrático (UCEDE), único cubano en formar parte del Parlamento argentino. Fue asesor económico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Margarita Pacatran, 89 años, Nueva York. Cantante y comediante.

Jorge A. Vallejo, 89 años, Hialeah, coronavirus. Obstetra y ginecólogo.

Julio

Hugo J. Byrne, 85 años, Los Angeles, California. Periodista, ensayista y activista político. Ex editor del semanario La Prensa de Los Ángeles y redactor de The Orange County Register. Académico Numerario de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.

Yolepsis Echeverría Bonilla, Yolo Bonilla, 44 años, Italia. Trovador. Su carrera estuvo marcada por la fusión de la música cubana y brasileña.

Ernesto Luis Hernández Jova, 57 años, Brasilia, coronavirus. Profesor universitario, especializado en pedagogía de educación física, y entrenador de gimnasia olímpica, wushu y tenis.

Martha Flores, 92 años, Miami, cáncer de páncreas. Presentadora y comentarista radial, publicista y activista comunitaria. Pionera de la radio en español en Estados Unidos, creadora del programa La Noche y Usted y conocida como "La Reina de la Noche".

Rubén Darío Casanova, 64 años, Tegucigalpa, Honduras, coronavirus. Médico, jefe del servicio de urología del centro asistencial del Hospital Escuela de Tegucigalpa y profesor de la Universidad Católica de Honduras.

Iván Paneque Contreras, 46 años, Maputo, Mozambique, infarto agudo. Médico especialista en Pediatría, Intensivista y Profesor del Hospital Infantil General Milanés de Bayamo, Granma. Asignado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Central de Maputo como parte de la misión médica en Mozambique.

Generoso Bringas, 86 años, Miami. Campesino, activista y ex prisionero político. Integrante del Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) en Cuba. formó parte de la Operación Makasi, la misión impulsada por la CIA para combatir al Che Guevara en el Congo.

José Antonio Soto, 56 años, Miami, coronavirus. Médico, activista y comentarista de radio y televisión. Miembro de la American Medical Association. Lideró una expedición para escalar el Monte Everest en 2016.

Abelardo Chaviano Moreno "Lando", 88 años, Hialeah. Ex prisionero político. Integrante del Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) y miembro de las guerrillas de alzados en el Escambray.

Dagoberto Pérez Hernández, 83 años, West New York, Nueva Jersey, cáncer de garganta. Alzado del Escambray en la tropa de Osvaldo Ramírez y ex prisionero político. Condenado a 20 años.

Agosto

Carlos Francisco Vallejo, 57 años, Hialeah, coronavirus. Médico internista y ex jefe de la junta directiva del Palmetto General Hospital. Hijo del conocido ginecólogo Jorge A. Vallejo.

Rubén Raúl López Falcón, 59 años, La Romana, República Dominicana, asesinato. Médico, especialista en Cirugía. Trabajó como cirujano estético y dermatólogo en la Clínica Espaillat.

Alex R. Montaner, 69 años, Miami, coronavirus. Médico, hermano del escritor Carlos Alberto Montaner.

Cristina Sansón, 74 años, Miami, tumor cerebral. Periodista y productora de televisión. Fundadora de TV Martí. Ex directora de noticias de Radio TV Martí.

Oscar Peña, 70 años, Miami, coronavirus. Activista de derechos humanos, historiador y periodista. Pionero del movimiento de derechos huma nos en Cuba. Presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y creador del proyecto Cuba Entre Todos.

Asbel Alfredo Vicente de la Cruz, Quito, Ecuador, coronavirus. Médico del Hospital Dr. Galo González, en Quito.

José Luis Contreras, de 39 años, Miami, asesinato. Babalawo.

Yoel Rodríguez, 46 años, Puerto la Cruz, Venezuela, coronavirus. Enfermero.

Dairo Jovelar Ruiz, 33 años, Barcelona, España, asesinato. Actor, modelo y fisiculturista. Identificado con el nombre artístico de Ridder Rviera, se destacó en el porno gay internacional y como go-go dancer.

Pedro Antonio Milán Barreiro, Venezuela, coronavirus. Médico integrante de la misión cubana en Venezuela. Especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Orlando Pantoja, en Contramaestre, Santiago de Cuba.

Septiembre

Orlando Quintana, de 51 años, Maiquetía, Venezuela, coronavirus. Médico, especialista en Cardiología.

Gabriel "Puly" D'Sequeira Romeu, 87 años, Tampa, Florida. Músico, ingeniero electrónico, locutor radial y promotor musical. Nieto de Armando Romeu, sobrino de Antonio María Romeu y hermano de Zenaida Castro Romeu, familia fundamental en la historia de la música cubana. Fundador de Tampa Radio Sol, primera emisora en español en el área metropolitana de Tampa.

Alessandro Amador, 21 años, Cuautla, México, asesinato. Futbolista, integrante del equipo profesional Arroceros de Cuautla.

Octubre

Diana Montero, 34 años, Miami, cáncer. Documentalista.

Manuel Herrán, 83 años, Miami, complicaciones por diabetes. Empresario, propietario de Sedano's, la mayor cadena independiente de supermercados hispanos en Estados Unidos.

Juan A. Martínez, 69 años, Miami, distrofia muscular. Profesor universitario, historiador y crítico de arte. Autor del libro Cuban Art and National Identity. The Vanguardia Painters, 1927-1950.

César Odio, 84 años, Miami, tumor canceroso. Ex administrador de la Ciudad de Miami y figura clave durante el asentamiento de los emigrados cubanos durante el éxodo del Mariel. Exatleta de remos y entrenador.

Gladys Anreus, 82 años, Berkeley Heights, Nueva Jersey, demencia. Actriz teatral, ex integrante de los grupos La Rueda, Teatro Estudio y Rita Montaner.

Osvaldo Mitat, 80 años, Miami, coronavirus. Luchador anticastrista y exprisionero político. Condenado a dos años de cárcel por posesión ilegal de armas y explosivos. Vinculado al caso del yate Santrina, vinculado a la entrada clandestina de Luis Posada Carriles en Estados Unidos en 2004.

Vicente Dopico, 77 años, Miami. Pintor, escultor, ceramista y crítico de artes.Ex director del Museo de Arte y Cultura de Cuba en Miami. Premiado con la Beca Cintas en 1976.

Noviembre

Víctor C. Sánchez, 84 años, Miami, cáncer cerebral. Padre de la vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez.

Julio Bécquer, 88 años, Hopkins, Minnesota, coronavirus. Pelotero de Grandes Ligas, ex integrante de los Minnesota Twins y los Washington Senators.

Taymí Chappé Valladares, 52 años, Madrid, España. Esgrimista, campeona mundial en espada en 1990, 1994 y 1996, con las selecciones nacionales de Cuba y España. Hija del estelar balocestista Pedro Chappé.

Diana Wasserman-Rubin, 73 años, Southwest Ranches, Florida, Parkinson. Primera mujer hispana elegida para dos puestos prominentes en el gobierno del condado de Broward y primera alcaldesa oficial del condado de Broward en 2002. Figura influyente del Partido Demócrata en el Sur de Florida.

Catalina Cano Vergara, 92 años, Miami, complicaciones tras fractura de cadera. Maestra, integrante del movimiento Damas de Blanco.

Cándido Camero, 99 años, Nueva York, paro cardíaco. Músico, percusionista considerado una leyenda de la música cubana y artífice de la integración de los tambores en el jazz latino. Integró la orquesta del Cabaret Tropicana y participó con Chano Pozo en el espectáculo Congo Pantera. Acompañó en la percusión a celebridades de la música estadounidense como Nat King Cole, Charlie Parker, Duke Ellington y Frank Sinatra.

Carlos A. Giménez, 98 años, Miami, coronavirus. Padre del exalcalde del condado Miami-Dade y congresista Carlos Giménez.

Jorge García-Rubio Cancio, 81 años, Miami, coronavirus. Miembro de la Brigada 2506, paracaidista, oficial del Ejército de EE.UU y agente de la CIA. Protagonista de la llamada Operación Patty para el magnicidio de Fidel y Raúl Castro en 1961.

Ivan Poo, 94 años, Houston, Texas. Médico, miembro de la Casa Cuba en Houston.

Yuset Hernández, 51 años, Jacksonville, Florida, accidente. Paracaidista, integrante del club Eagle Team de Miami, Primer cubano en ganar una competencia de paracaidismo en Estados Unidos.

Yunieski Carey Herrera, Yuni, 39 años, Miami, asesinato. Modelo transexual y cantante, ganadora del concurso Miss Trans Star International 2019. Seleccionada en el top 10 de las mujeres transgénero más bellas del mundo en el Miss International Queen en Tailandia 2011.

Armando Pérez Roura, 92 años, Miami, infarto. Locutor, comentarista radial y activista político. Decano del Colegio Nacional de Locutores de Cuba y presidente de la Asociación Interamericana de Locutores. Fundador y ex director general de Radio Mambí en Miami. Ex presidente del grupo Unidad Cubana.

Broselianda Hernández, 56 años, Miami Beach, suicidio. Reconocida actriz de teatro, cine y televisión.

Diciembre

Orlando Fundora, 65 años, Miam, infarto cardíaco. Ex preso político, integrante del Grupo de los 75. Fundador en Cuba de la Asociación de Presos Políticos “Pedro Luis Boitel”.

Aldo Menéndez, 72 años, Miami, paro cardíaco. Pintor, diseñador gráfico, curador, investigador y crítico de artes.

Frankie Otero, 72 años, Miami, cáncer. Boxeador, miembro del Salón de la Fama del Boxeo en Florida.

Orlando Lima Hernández, 78 años, Hoboken, Nueva Jersey, afectaciones cardíacas tras coronavirus. Ex prisionero político, condenado a 20 años. Fundador de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en varias ciudades de Estados Unidos, miembro del Foro Cívico Cubano y de las Organizaciones Cubanas Unidas.

Mequi Herrera, 79 años, Miami. Actriz de teatro y cine. Ex integrante del grupo Rita Montaner.

Medardo Naranjo, Mamito, 81 años, Miami. Comediante de televisión, conocido por sus presentaciones en programas de AmericaTeVé en Miami.

Eddy Calderón, 65 años, Miami, complicaciones cererbrovasculares derivadas del corona virus. Humorista, imitador, presentador, locutor y compositor. Actor de televisión y teatro, conocido por sus caracterizaciones satíricas de Fidel Castro.

Efrén Rubén García, 30 años, Miami, accidente. Cantautor, bajista y percusionista. Ex integrante del grupo Moneda Dura y de la banda de Frank Delgado.

José S. Sorzano, 80 años, Miami, leucemia. Académico, diplomático y asesor empresarial. Profesor de Filosofía Política en la Universidad de Georgetown, en Washington , director de los Cuerpos de Paz en Colombia (1976-1979) y embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas (1983-1985). Miembro de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubanoamericana y de la empresa MasTec.