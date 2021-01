Luis Silva bromea con los nuevos precios en Cuba: "El de los carros en moneda nacional los pondrán en la pizarra del Latino"

El humorista cubano Luis Silva bromeó con los nuevos precios en Cuba, que no solo se han modificado de CUC a CUP, sino que muchos han aumentado.

La estrella de Vivir del Cuento se refirió en particular a los precios de los carros en la isla, ya de por sí bastante elevados y que ahora, al convertirlos a CUC hará falta la pizarra de un estadio para que quepan.

"Los precios de los carros en moneda nacional los pondrán en la pizarra del Latino para que quepan", escribió en sus redes sociales.

El post del humorista generó las risas y las bromas de algunos, mientras otros se tomaron muy en serio el terrible año que se avecina para Cuba con tanto desabastecimiento y precios tan altos en los servicios y productos básicos.

"¿En la pizarra del Latino? Si es que les alcanza el money para pagar la electricidad", "Silva que bueno el chiste, peto que triste que sea la realidad", "Eres el mejor sacándole humor a la triste realidad", "Está muy cómico eso jaja, pero no estás lejos de la realidad, sin palabras los precios, es algo descomunal, no se sabe a dónde vamos a parar", "Pánfilo, estamos esperando el programa donde no pudiste comprar el pan de la bodega por el precio tan elevado", son algunos de los comentarios en la publicación.

Acerca de los precios de los carros en moneda nacional, ya se pueden ver en las redes algunos memes.

Meme / Captura de Facebook Actualmente, en plataformas de compra y venta como Revolico, un lada 1600 puede costar entre 23 500 y 28 000 CUC, mientras que un lada 2107, dependiendo su estado, puede llegar a costar entre 45 y 47 mil CUC, precios que ahora se multiplicarán por 24, con la salida de circulación del CUC.

En cuanto a los autos que están a la venta en los establecimientos estatales, su precio es en moneda libremente convertible (MLC) desde finales de febrero del pasado año. Las elevadas cifras fueron motivo de fuerte polémica entre cubanos dentro y fuera de la isla.

