Médico sobre la situación en Cuba: "Los humildes están pasando más trabajo que un comején en una cabilla"

El médico holguinero Manuel Guerra, quien ha sufrido el acoso de la Seguridad del Estado por sus comentarios críticos en redes sociales, denunció la situación de desamparo de los cubanos con bajos ingresos, entre los que se encuentran numerosos pacientes que atiende en su consulta médica.

El Dr. Guerra publicó un post en Facebook en el que describió el caso de una paciente suya, embarazada de 32 semanas de gestación, que malvive con unos ingresos que apenas le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Aprovechando el caso de esta paciente, Guerra invitó a una reflexión de los cubanos sobre la situación actual.

“Ella es ama de casa y su esposo es ponchero. Gana al mes unos 900-1000 pesos cuando más. Viven ellos 2 solitos, no tienen a nadie en el extranjero que los ayude ni siquiera a recargar su teléfono para poder pedir ayuda frente a su situación actual”, describió Guerra en su post.

Esta paciente presenta señales de mala alimentación, según refiere el Dr. Guerra. Entre otras descripciones de su estado de salud, la mujer presenta mucosas hipocoloreadas, “clásico en mi tierra debido a décadas de pésima alimentación”, afirmó el doctor.

Según le explicó la paciente, “su paupérrima economía apenas les da para subsistir”. Guerra describió que pagaban unos 48 pesos por la canasta básica de los tres integrantes del núcleo familiar, que en breve será de 4. “Ahora tienen que pagar unos 540 pesos” por la canasta, señaló.

“Necesita saber que podrá hacer con los 360 pesos que les ‘sobran’, si subieron la tarifa de la corriente eléctrica, el precio del pan unas 20 veces por encima de su valor (…) Actualmente, con 360 pesos pueden comprar un cartón de huevos y una libra de ovejo, o pueden comprar libra y 3/4 de cerdo para pasar el mes. O también pueden comerse esos míseros 360 pesos y gritar somos continuidad”, reseña indignado el médico cubano.

Guerra se preguntó: “Cómo le explico que un incremento del 2000% en el precio del pan es causa de una revolución con los humildes; cómo le explico que un incremento del 1125% de la canasta básica es un proceso de la revolución por los humildes, cómo le aclaro que esta revolución es para los humildes, si los humildes están pasando más trabajo que un comején en una cabilla”.

Ante esta situación, el médico reconoció necesitar ayuda para “explicar algo que no comprendo”. La conclusión, para Guerra, es que el sistema imperante en Cuba no funciona. “Pero, ¿cómo se lo explico a ella si en el hospital no puedo hablar de nada que tenga que ver con política?”, se cuestionó el médico en su post.

“Estoy haciendo uso de mis derechos. En el Artículo 54 de nuestra actual Constitución se refleja que el estado reconoce, respeta y garantiza a los ciudadanos la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”, aseguró el doctor que fue arrestado violentamente por la seguridad del estado a finales de noviembre pasado.

Amparado en ello, el Dr. Guerra exclamó: “¡Hasta cuándo Cuba! Exijo como médico y como ciudadano una revisión inmediata de todas las estupideces que están haciendo con nuestro modelo económico”. La indignación de este galeno se corresponde con la preocupación que recorre a la sociedad cubana estos días ante el aumento generalizado de los precios.

“Antes de hablar tanto acerca de la Soberana (vacuna de la que se especula) preocúpense por abastecer las farmacias de su potencia médica que están vacías”, le espetó el médico a las autoridades de la isla. “Estamos haciendo ciencia con leña (…) Cambien o dimitan, pero no jueguen más con mi patria que van a terminar pagando caro su descaro”

Utilizando el lenguaje de su profesión, Guerra hace una comparación: “Necesitamos una intervención quirúrgica. Urge más que la atención frente a un drama abdominal, el cambio en nuestro archipiélago... Tenemos que extirpar este mal de raíz y los cirujanos para ello estamos listos”.

“¡Viva Cuba libre!”, expresó el Dr. Guerra. “Y por favor, quien tenga un modelo económico aplicable a la situación de mi paciente que me ayude a explicarle qué hacer con su vida porque, sinceramente, yo no sé qué decirle”, terminó diciendo el indignado doctor.

Con su post Guerra denunció la situación de vulnerabilidad que padece la franja más humilde de la población cubana, al mismo tiempo que para llamar la atención sobre una realidad en la que muchos ciudadanos están quedando desamparados y excluidos en función de sus ingresos y el coste de la vida en Cuba.