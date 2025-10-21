Médico cubano cuenta cómo el régimen lo usó, lo persiguió y lo despojó hasta dejarlo en la calle

Vídeos relacionados:
El médico cubano Manuel Guerra reveló en una publicación en redes sociales el largo calvario que vivió a manos del régimen, que lo utilizó, lo reguló, lo persiguió y finalmente lo dejó en la calle tras años de acoso político y humillación.
En su testimonio compartido en Facebook, Guerra relató que durante su residencia en Ginecobstetricia, en 2018, intentó salir del país con una autorización de viaje temporal, pero fue bloqueado por Julio Yamel Verdecia, entonces director del Hospital Lenin de Holguín y actual director provincial de Salud Pública.
“Estaba regulado migratoriamente, no podía ni siquiera obtener el pasaporte sin su autorización”, escribió el galeno quien añadió: “Como si yo fuera su propiedad, simplemente me lo negó”.
Aquella negativa, dijo, fue el inicio de una cadena de represalias. Tras publicar en Facebook una frase que decía “si no me dan vacaciones, me las cojo”, fue separado de su especialidad médica.
La sanción vino acompañada de una regulación migratoria arbitraria, que el régimen mantuvo hasta 2021, cuando —según cuenta— la Seguridad del Estado le pidió salir del país para evitarle un juicio por “desobediencia y desacato”.
“Me contactaron prácticamente suplicándome para que pidiera la baja y saliera del país”, recordó.
Lo más leído hoy:
En aquel momento, Manuel estaba involucrado en el proyecto cívico Archipiélago, una de las plataformas opositoras más activas de los últimos años, y creía que podía contribuir al cambio desde dentro.
Pero poco después fue detenido, amenazado y obligado a firmar semanalmente en una estación de policía, como si fuera un delincuente.
Su relato también incluye una experiencia que marcó su ruptura definitiva con el sistema.
En 2019, desesperado por las limitaciones y la persecución, intentó salir ilegalmente del país por la zona de El Salado, entre Artemisa y La Habana.
Durante el intento fue víctima de una operación encubierta de la Capitanía del Puerto de Mariel, dirigida por oficiales que —según denuncia— colaboraban con los mismos traficantes que decían perseguir.
Guerra contó que fue detenido, insultado y golpeado por un mayor de la Policía Nacional Revolucionaria en la unidad de Caimito.
“Me llamaron traidor, gusano y otras ofensas que prefiero no repetir. Me negaron atención médica y pasé la noche en un calabozo sin agua ni alimentos”, escribió.
Tras tres días encerrado, fue liberado a medianoche, sin dinero, sin documentos y lejos de su provincia, forzado a dormir en la calle.
“Dormí como un perro abandonado”, recordó el galeno que luego, desde Estados Unidos, respiró la libertad.
Cuando intentó recuperar sus pertenencias, le informaron que habían “desaparecido”, y sus documentos personales y 500 dólares fueron robados.
“Vi con mis propios ojos a un teniente coronel sacar mi identificación de mi cartera y decir: ‘Ah, así que hay un médico en el grupo’. Negaron todo, pero los testigos lo confirmaron”, relató.
Pese a los abusos, el médico insiste en que su caso es apenas uno entre miles.
“Comprendí sin lugar a dudas que vivía en una dictadura manejada por delincuentes”, escribió, asegurando que su experiencia fue el punto de quiebre que lo llevó a denunciar abiertamente al régimen.
“Hoy entiendo que no me equivoqué al irme. De haberme quedado, sería otro preso político más. El sistema castiga la dignidad y premia la sumisión”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los médicos cubanos y el régimen
¿Cómo afecta el régimen cubano a los médicos que intentan emigrar?
El régimen cubano implementa medidas represivas contra los médicos que intentan emigrar, como la retención de documentos profesionales, prohibiciones de regreso al país por ocho años, y chantajes con sus títulos. Este control busca frenar las deserciones y mantener el dominio sobre el personal sanitario.
¿Qué denuncias ha hecho el médico cubano Manuel Alberto Guerra Guerrero contra el régimen?
Manuel Alberto Guerra Guerrero denunció que el régimen cubano lo utilizó, persiguió y, finalmente, lo dejó en la calle tras años de acoso político. Fue bloqueado en sus intentos de salir del país y sancionado por publicar críticas en redes sociales. Según su testimonio, sufrió detenciones arbitrarias, amenazas y la pérdida de sus pertenencias durante un intento de salida ilegal de Cuba.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba según los médicos exiliados?
Los médicos exiliados como Manuel Guerra describen el sistema de salud cubano como un "organismo moribundo". Denuncian el deterioro de hospitales, la falta de medicamentos y la salida masiva de profesionales, contrastando con la narrativa oficial de "potencia médica". Afirman que el sistema carece de recursos, libertad y ética, lo que impide una atención de calidad.
¿Qué consecuencias enfrentan los médicos cubanos tras abandonar misiones en el extranjero?
Los médicos cubanos que abandonan misiones en el extranjero enfrentan duras represalias del régimen, como la imposibilidad de regresar a Cuba por ocho años y la pérdida de acceso a sus documentos profesionales. Estas medidas pretenden castigar a quienes buscan independencia del control estatal y mantener la narrativa de cooperación internacional del régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.