Natti Natasha revoluciona las redes con una foto al natural y sin maquillaje

Natti Natasha ha vuelto a demostrar que la belleza natural se impone, en la mayoría de los casos, a las interminables capas de maquillaje y retoques estéticos a los que se someten cada vez con más frecuencia las famosas con el objetivo de lucir en todo momento una imagen perfecta.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula nada más y nada menos que 27,4 millones de seguidores, la popular cantante dominicana de música urbana y bachata de 34 años se ha dejado ver con el rostro lavado y sin ningún artificio mediante una fotografía que colgó en su perfil con motivo al Nuevo Año que recién comenzó.

Una vez más, Natti Natasha ha dejado claro que aunque en la mayoría de sus fotografías y trabajos audiovisuales se muestra súper arreglada y con toneladas de maquillajes, para ella no supone ningún problema dejar de lado esos moldes de perfección y enseñar su cara real.

Y es que no cabe dudas de que a la intérprete de Tanto que me gusta no le hace falta la ayuda de la cosmética profesional para lucir una piel tersa y una belleza innata, pues no es la primera vez que comparte en sus redes sociales una imagen con el rostro lavado y deja a sus admiradores perplejos con su hermosura.

A juzgar por las varias instantáneas que figuran en su perfil, Natti Natasha es de esas artistas que a pesar de su trabajo le gusta defender la belleza fresca, real, natural y sin estereotipos, un detalle que sus fans, sobre todo su público femenino, siempre aplaude y le agradece.

Así lo demuestran algunos de los mensajes que figuran en sus post, entre ellos: "Eres bella", "No necesitas tanta pintura", "Qué linda eres", "Muñeca", "Sigue inspirándonos con tu belleza y tus logros", "Guapa Natti", "La más linda" o "Completamente perfecta".

