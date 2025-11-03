La familia de Natti Natasha y Raphy Pina está de fiesta. La cantante dominicana dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle, el pasado 1 de noviembre, un día que la artista describió como “el milagro más puro” en sus redes sociales. Acompañada por un emotivo video y una dulce canción escrita especialmente para su bebé, Natti compartió con sus seguidores el momento más especial de su vida.
“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle”, escribió la intérprete de Sin pijama, emocionada y llena de gratitud. En el video, se puede ver a la cantante junto a su pareja preparándose para el parto, entre sonrisas, nervios y pura emoción, mientras suena de fondo el tema “1 de noviembre”, una balada que ya ha conquistado los corazones de sus fans.
Por su parte, Raphy Pina también compartió una tierna fotografía sosteniendo a su pequeña en brazos. “Mi número favorito siempre ha sido el 111”, escribió, haciendo referencia al día 1 del mes 11, la fecha del nacimiento. El productor confesó que el proceso “no fue fácil”, pero agradeció a Dios y a Natti por haberle dado una nueva oportunidad de experimentar la paternidad.
La pareja, que ya es madre y padre de Vida Isabelle, de cuatro años, vive un momento de plenitud. Ambas hijas comparten el nombre Isabelle, un detalle que Natti considera un símbolo de unión y amor eterno entre hermanas. Con la llegada de Dominique, la familia Pina se convierte en una gran familia de siete miembros, incluyendo los tres hijos mayores del productor.
A sus 38 años, Natti Natasha irradia felicidad y madurez personal. Después de haber enfrentado complicaciones de salud que ponían en duda su posibilidad de ser madre, la artista celebra esta nueva etapa como un regalo de la vida. “Dar vida es el milagro más puro y hermoso que existe”, escribió emocionada. Sin duda, un noviembre que quedará grabado para siempre en su corazón.
¡Muchas felicidades!
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.