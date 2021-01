Hijo de Trump: El Partido Republicano ahora es el Partido Republicano de Donald Trump

El hijo del presidente estadounidense Donald Trump lanzó un fuerte mensaje a los miembros del Partido Republicano que no frenaron el resultado de las elecciones para revertir la victoria electoral de Joe Biden.

"Este ya no es su Partido Republicano. Este es el Partido Republicano de Donald Trump", advirtió Donald Trump Jr. a viva voz durante una manifestación en apoyo a su padre la mañana de este miércoles.

Además, dijo que "el fuerte apoyo" que estaba recibiendo el mandatario debería servir les a los republicanos del Congreso de Estados Unidos como prueba de que "han perdido su poder".

"Debería ser un mensaje para todos los republicanos que no han estado dispuestos a luchar realmente, la gente que no hizo nada para detener el robo [de las elecciones]. Esta reunión debería enviarles un mensaje: este ya no es su Partido Republicano. Este es el Partido Republicano de Donald Trump. Este es el partido republicano que pondrá a Estados Unidos en primer lugar", dijo Trump Jr. en la manifestación "Stop the Steal" (Detengan el robo) en el National Mall.