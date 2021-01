Demócratas obtienen histórica victoria en Georgia y se acercan al control del Senado de EE.UU.

Los demócratas estadounidenses consiguieron una histórica victoria en Georgia. Se acercan un poco más al control del Senado de Estados Unidos.

Este miércoles el reverendo Raphael Warnock, destacado predicador negro que guía la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, se alzó con el triunfo en Georgia, derrocando a la senadora republicana Kelly Loeffler, aliada del presidente Donald Trump.

El reverendo Warnock, natural de Savannah, será el primer senador negro de Georgia. Este hecho varios medios de comunicación y expertos en política estadounidense lo consideran un logro de las luchas emprendidas en el 2020 contra la discriminación racial, donde el movimiento Black Lives Matter estuvo en el centro del debate.

Según indica ABC News, Warnock es el segundo senador negro elegido por el sur desde la era de la Reconstrucción. Está entre los 10 afroamericanos que han servido en la cámara alta del Congreso.

Su victoria acerca a los demócratas un paso más hacia la obtención de una mayoría en el Senado. Esto podría facilitar las cosas a la administración de Joe Biden para hacer cambios sustanciales en la política estadounidense, una vez tome el poder.

El otro demócrata que compite desde este martes por un puesto en el Senado es Jon Ossoff. Se enfrenta al republicano David Perdue, también por un escaño en Georgia.

Hasta el momento de escribir esta nota está el 98% de los votos escrutados, en la segunda vuelta en el Senado de Estados Unidos. Va ganando el demócrata Jon Ossoff, con un 50,2%.

En caso de que los demócratas consigan que triunfen ambos candidatos por Georgia, podrían tener el control del Senado, pues cada partido tendrá 50 escaños y la vicepresidenta electa Kamala Harris tendrá en su poder el voto decisivo.

Sin embargo, el presidente Donald Trump, indicó en Twitter que su vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores cuando se certifique el voto del Colegio Electoral este miércoles.

Si el vicepresidente Mike Pence viene por nosotros, ganaremos la Presidencia. Muchos estados quieren descertificar el error que cometieron al certificar números incorrectos e incluso fraudulentos en un proceso NO aprobados por sus legislaturas estatales (lo que debe ser). ¡Mike puede devolverlo!", expresó Trump, pero sus palabras han sido consideradas como una falsa declaración.

The New York Times indica que justamente la negativa de Donald Trump a reconocer su derrota, le quitó a Loeffler su mejor argumento para luchar por el poder en Georgia, que hubiera sido convertirse en el freno a los excesos liberales en un gobierno totalmente controlado por los demócratas.

La victoria de Warnock sobre la republicana, Kelly Loeffler, fue anunciada por The Associated Press este miércoles temprano. Se considera un gran avance para los afroamericanos en la política estadounidense y en particular en Georgia.

Este martes, Mark Cohen, un juez federal de Georgia, falló contra los intentos de Donald Trump de anular la certificación de los resultados electorales de ese estado, antes de que el Congreso se reuniera para contar los votos del Colegio Electoral. El candidato demócrata Joe Biden ganó en Georgia por un margen cercano a las 12,000 boletas.