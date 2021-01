Humorista cubano Andy Vázquez ingresado en EE.UU. por complicaciones con el coronavirus

El popular actor cubano Andy Vázquez, conocido por su personaje de Facundo en la serie humorística Vivir del cuento, ha sido ingresado este martes por complicaciones derivadas por un contagio de coronavirus.

“Está enfrentando un momento muy difícil”, afirmó un emocionado Carlucho en el Show televisivo que presenta en la cadena Univista TV, en el cual el humorista cubano había sido contratado en enero del año pasado. "No está pasando un COVID normal", declaró el presentador.

"Le ha pegado muy duro, como a ninguno de los que estamos aquí", reconoció Carlucho. Al parecer, fueron varios los miembros del equipo del Show de Carlucho los que se contagiaron de coronavirus, pero quien peor lo está pasando es Andy.

Visiblemente afectado por el estado de gravedad de su compañero, Carlucho hizo un llamado a la audiencia para pedirles que rezaran una oración por el restablecimiento de Andy Vázquez, "que nos es muy necesario y se da a querer mucho, y que es parte de Univista TV".

"Andy se ha ganado el respeto y el cariño de nuestra audiencia, y no decirle a nuestra gente la verdad de lo que está pasando sería mentir", dijo el presentador apenas conteniendo las lágrimas. "No les puedo asegurar que Andy esté viendo este programa o que se va a recuperar pronto. Pero sí les puedo decir que hemos hecho todo lo necesario para que tenga los mejores cuidados".

Otro de los personajes creados por el humorista cubano Andy Vázquez para el Show de Carlucho, Lina la Jabá, propuso días atrás una divertida solución para disolver un acto de repudio, tomando de referente el ocurrido frente a la casa de la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández.

“Yo sé cómo se puede eliminar eso, y se lo quería decir a mis hermanos cubanos. Cuando vengan esa gente para arriba de ti, usted coge un puñadito de dólares y los tira para allá. Ay, mi madre. Hasta ahí llegó el acto de repudio. Vas a verlos tirados por el piso, fajados. La bronca va a ser entre ellos”, dijo Lina.

Este martes el humorista cubano enviaba una felicitación a su colega de profesión, el actor Geonel Martín, popularmente conocido como Gustavito, quien cumplía este 5 de enero 55 años.

Carlucho insistió en la virulencia del contagio de Andy, "al que le ha pegado como no le pegó a Lazarito, a Indira, como no le pegó a Braulio, o como no me pegó a mí, como no le pegó a muchos de los que aquí trabajamos".

"Oremos por este cubano que vino a hacer exilio como todos los que estamos aquí. Que vino a regalar lo mejor de su talento y que se ganó el corazón de su público en menos de 48 horas", pidió una vez más su amigo y colega de profesión.

Andy fue expulsado de la televisión cubana, donde interpretaba a su popular personaje de Facundo, luego de molestar a los funcionarios por publicar un video en el que ironizaba sobre un tumulto ocurrido en el mercado de Cuatro Caminos, en La Habana.

"A cada habanero le tocará ir una vez al mes al mercado de Cuatro Caminos y podrá comprar uno de cada uno de los productos. El básico es un cárnico y se puede escoger entre pollo, cerdo o carnero; el no básico permite un detergente, una frazada de piso o un puré de tomate; y el dirigido contiene espárragos, aromatizante y suavizador de ropas", decía en su sátira.

Aunque en un primer momento se especuló con su posible vuelta a las pantallas cubanas, lo cierto es que Andy encontró un espacio en Miami, de la mano del humorista Carlucho, quien le abrió las puertas en su nuevo show de MegaTV y en Univista TV.