Lina la Jabá propone tirar dólares para acabar con los actos de repudio en Cuba: "La bronca va a ser entre ellos"

Lina la Jabá, uno de los personajes creados por el humorista cubano Andy Vázquez para el Show de Carlucho, de UniVista TV, propuso una divertida solución para disolver un acto de repudio, tomando de referente el ocurrido frente a la casa de la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández.

“Yo sé cómo se puede eliminar eso, y se lo quería decir a mis hermanos cubanos. Cuando vengan esa gente para arriba de ti, usted coge un puñadito de dólares y los tira para allá. Ay, mi madre. Hasta ahí llegó el acto de repudio. Vas a verlos tirados por el piso, fajados. La bronca va a ser entre ellos”, dijo Lina.

El humorista, quien reside en Miami actualmente, después de ser expulsado del programa televisivo cubano Vivir del Cuento, recordó que antes, en los años ochenta, los mismos cubanos invertían su dinero en comprar huevos para lanzárselos a los “repudiados”. “Iban, compraban huevos con su dinero y los tiraban”, dijo.

“Ahora están diciendo que al que vaya a los actos de repudio, le dan un cartón de huevos, para que se los lleven a su casa. Y merienda también, te dan merienda por gritar”, aseguró Lina.

También advirtió a los cubanos que se pusieran del lado del pueblo y no participaran en los actos de repudio, “porque te van a filmar”. “Mañana no digan que no fui yo, porque en los ochenta no había celulares y todavía hay gente cayendo con eso”, dijo.

De igual manera, pidió que no formaran parte de esa “bajeza”, de la cual se podían zafar. “Iliana, mi hermana, yo te voy a mandar 500 pesos para que veas cómo se resuelve eso”, dijo, dirigiéndose a la reportera que grabó su propio acto de repudio.

“Antes la gente se estresaba, lloraba y se enfermaba de los nervios, ¿Pero viste cómo esa mujer lo afrontó? Gozando. Fíjate si esa gente está perdida, que llegó la turba y se pasó de casa”, expuso.

El miércoles, Iliana Hernández comentó que, a su entender, el acto de “reafirmación revolucionaria” lejos de convertirse en una victoria para el régimen, terminó por ensalzarla. Los humillados fueron ustedes, dijo.

Para ella, el mitin resultó, a la postre, un gran gesto de homenaje. Asimismo, dijo que supo de varias personas que se negaron a participar en el acto frente a su casa, donde se gritaron consignas y la llamaron, entre otras cosas, “mercenaria”, por su participación en la huelga del Movimiento San Isidro.

Días después, una mujer se acercó a la casa de la reportera, para disculparse porque a su hijo lo llevaron engañado al acto de repudio. “Se lo llevaron en una moto. Él no tenía conocimiento de que tenía que actuar en ese lugar. Estoy muy dolida porque están cogiendo a mi hijo, que está en tratamiento psiquiátrico, para estas cosas”, comentó.

Recientemente, una joven cubana publicó un video en redes sociales donde se burla del mitin frente a la casa de la comunicadora.

