Marco Rubio reconoce a Joe Biden como presidente de Estados Unidos

El senador Marco Rubio reconoció a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, tras la confirmación del Congreso en una histórica jornada de reafirmación democrática frente a la violencia.

El Congreso de Estados Unidos confirmó este jueves a Joe Biden como el presidente 46 de la nación americana. Marco Rubio, representante republicano de Florida en el Senado, reconoció que el proceso electoral en su país concluyó y la victoria corresponde a los demócratas.

"El proceso electoral de 2020 está completo y no importa por quién votamos, es hora de pasar la página. Joe Biden ahora es oficialmente el presidente electo de los Estados Unidos. Que Dios bendiga y proteja a nuestro país y a nuestro próximo presidente", indicó el senador en su perfil en la red social Twitter.

El senador de origen cubanoamericano es uno de los políticos republicanos más cercano a Trump. Sin embargo, este miércoles, ante los altercados en el Capitolio de Washington, se desmarcó del apoyo a Trump con un mensaje en Twitter en que indicaba que no había nada que celebrar a quienes dañaban la imagen de la democracia en Estados Unidos.

"No hay nada patriótico en lo que está ocurriendo en Capitol Hill. Esta es la anarquía antiamericana al estilo del tercer mundo", dijo Rubio en su texto.

El mensaje se entendió como una respuesta a los que el presidente Trump había publicado en su cuenta de Twitter, pero que posteriormente fueron retirados por la compañía y ocasionaron el bloqueo de la cuenta del mandatario.

En la madrugada de este jueves, en un discurso pronunciado desde el Senado de Estados Unidos, Marco Rubio indicó que cree que la política ha enloquecido a los estadounidenses y los ha hecho olvidar el verdadero valor que defienden.

"Todo el mundo en este país ha perdido la cabeza y hemos olvidado que América no es un gobierno, América no es un presidente, América no es un Congreso; América es tu familia, tu fe, tu comunidad. Eso es América”, subrayó el senador cubanoamericano, quien en su mensaje más reciente aboga por reconocer la derrota y pide la bendición para Estados Unidos y para su nuevo presidente, Joe Biden.

El saldo de víctimas en los disturbios en el Capitolio de Washington este 6 de enero fue de cuatro personas fallecidas. El jefe de la policía metropolitana, Robert Contee, dijo que una de las víctimas era una mujer que recibió un disparo de la policía del recinto y que las otras tres personas murieron en "emergencias médicas".