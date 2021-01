Marco Rubio: Estados Unidos no es un gobierno, ni un presidente; es tu familia, tu fe, tu comunidad

El senador republicano de Florida Marco Rubio habló el miércoles en el hemiciclo del Senado de Estados Unidos, acerca del reciente asalto al Capitolio de Washington por parte de seguidores del presidente Donald Trump, una acción que dejó un saldo de cuatro muertos.

Rubio, uno de los políticos de su partido más cercano a Trump, lanzó un contundente ataque a los violentos manifestantes, y recordó que el suceso era propio de países caóticos, no de la nación que hoy representa con orgullo.

“Hace pocas horas una joven mujer murió en este Capitolio, eso significa que en algún lugar de este país alguien recibió una llamada telefónica que le dijeron: ‘Su hija murió. Su hija, que estaba en una manifestación política, murió’. Murió en este Capitolio, no muy lejos de donde estamos sentados ahora”, lamentó.

“Creo que es importante que hablemos de estas cosas en una noche como esta y de todo lo que ha pasado”, añadió.

Rubio, nacido en Miami de padres emigrantes cubanos, dedicó unas palabras a recordar a su abuelo, quien nació en pueblo rural de Cuba en 1899 y murió cuando él tenía 14 años.

“A él le gustaba mucho la historia. Nació mientras Cuba era un protectorado de Estados Unidos, tres años después obtuvo la independencia y se convirtió en una república”, recordó.

“Durante sus primeros 60 años vio en su país una insurrección armada después de unas elecciones impugnadas, múltiples presidentes huyendo al exilio, dos golpes militares y la subida al poder de un dictador militar.

“Toda mi vida he vivido y he estado cerca de gente que vino a América porque sus países eran caóticos e inseguros. Lo que vi hoy, lo que hemos visto hoy, se parece más a esos países que a la extraordinaria nación de que estoy orgulloso de llamar casa”, recalcó.

En su intervención, el político se refirió a que gobiernos como los de China y Rusia, además del Ayatola, estarían disfrutando con el caos ocurrido en la sede del Congreso esa tarde.

“Creo que la política nos ha vuelto locos. Todo el mundo en este país ha perdido la cabeza, y hemos olvidado que América no es un gobierno, América no es un presidente, América no es un Congreso; América es tu familia, tu fe, tu comunidad. Eso es América”, subrayó.

“Eso lo que nuestros adversarios no entienden y es lo que necesitamos recordar. Así es cómo vamos a reconstruir este país y pasar la página, y tener un futuro incluso más brillante que nuestro pasado”, subrayó.