Seguridad del Estado amenaza con encarcelar a Coco Fariñas acusándolo de coordinar un estallido social en Cuba

“La Revolución no tendrá mucha paciencia y podrás ser llevado a prisión en cualquier momento”, así amenazaron al opositor Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, coordinador General del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) tras su arresto e interrogatorio, en horas de la mañana de este miércoles 6 de enero, en la ciudad de Santa Clara.

A Fariñas lo detuvieron por presuntas acciones subversivas tras conversar con varias personas que realizaban una cola para adquirir alimentos cerca de su vivienda.

Fariñas relata en un video que estaba conversando respecto a la situación actual del país, sobre su carencia de alimentos y crisis económica. Hablaba con varias decenas de vecinos junto la Sede Nacional del FANTU, estos esperaban en las colas, primero en la Tienda Recaudadora de Divisas (TRD) “La Latina” y después en el agromercado de la avenida Paseo de la Paz, esquina a calle Misionero.

En medio de la conversación, Coco Fariñas fue detenido por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acompañado de otro señor de civil de la Seguridad del Estado, en la esquina de la avenida Paseo de la Paz esquina con la calle Tomás Estrada Palma. Estos lo introdujeron en la patrulla # 254, y lo trasladaron hacia la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO).

“Ya en la Oficina de Interrogatorios # 7 de la UPICO se personó el Mayor Erick Francis Aquino Yera, Jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (MININT) en Villa Clara, quien le presentó al oficial que lo arrestó como el Capitán Julio César Pérez, su sustituto y 2do Jefe de la ya mencionada Unidad”, comenta Fariñas.

Según los represores la Dirección de la Revolución tenía información de que Fariñas recibía órdenes concretas del exilio para coordinar un estallido social en Cuba y eso no se le iba a permitir bajo ningún concepto; a lo que él respondió: “El único que está coordinando un Estallido Social es el actual presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y no yo, por aumentar los precios de los productos hasta 8 veces con salarios que no aumentaron lo suficiente para que el ciudadano común pueda alimentarse”.

Así les contestó el opositor al referirse a la aplicación de la denominada “Tarea Ordenamiento” por parte del Estado Totalitario: “Esa es la principal causa para que se produzcan estallidos sociales –les dijo- , y por lo tanto, El Castrismo es el principal culpable de lo que ocurre y ocurrirá”.

Luego los interrogadores continuaron con la misma idea de que poseían información sobre las acciones que debía realizar para desestabilizar al régimen en las provincias de Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y le amenazaron con que lo estarían vigilando “muy de cerca”.

Finalmente, lo liberaron frente a su domicilio, a las 3:30 de la tarde de este miércoles.