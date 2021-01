Vicepresidente de EE.UU. Mike Pence pide que frene la violencia y la destrucción

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, publicó recientemente un mensaje en Twitter llamando a frenar la violencia y la destrucción que se han desatado este miércoles en Washington para respaldar a Donald Trump mientras se valida el resultado de las elecciones a favor de Joe Biden.

“La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio”, dijo Pence en la red social.

“La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados ​​con todo el peso de la ley”, advirtió en un segundo tuit.

Este miércoles, un grupo de manifestantes pro Trump irrumpió violentamente en el Capitolio, lo cual provocó que las autoridades tuvieran que evacuar a los legisladores reunidos allí para llevar a cabo la sesión.

En una acción sin precedentes, Trump intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que preside la sesión del Congreso, para que rechazara la confirmación de la victoria de Biden en la certificación de los votos del Colegio Electoral.

No obstante, Pence expresó que no intervendrá en el conteo de los votos electorales en el Congreso al no tener autoridad para ello, contraviniendo así los deseos de Trump. “Mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no. Mi papel como presidente es en gran parte ceremonial”, dijo.

“Dada la controversia que rodea a las elecciones, algunos encaran esta tradición con gran expectativa y otros con desdén. Algunos creen que, como vicepresidente, debería poder aceptar o rechazar votos electorales unilateralmente. Otros creen que los votos electorales nunca deben ser cuestionados en una Sesión Conjunta del Congreso”, agregó.

Por su lado, Trump, quien ha mantenido acusaciones de un supuesto fraude masivo en los comicios, responsabilizó a Pence por las violentas revueltas en Washington, asegurando que "no tuvo la valentía" de "proteger nuestro país y nuestra Constitución".

“Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!”, tuiteó el mandatario en funciones.