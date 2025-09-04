Mike Pence respalda a Trump tras ataque a narcolancha: “EE.UU. debe mantenerse firme”

Vídeos relacionados:

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, respaldó públicamente a Donald Trump tras el ataque a una narcolancha en aguas del Caribe, destacando que la nación debe sostener una postura firme frente a los cárteles de la droga y el régimen de Nicolás Maduro.

“Movimiento fuerte, presidente @realDonaldTrump. Después de años de debilidad por parte de la Administración Biden, gracias por llevar la lucha a los cárteles de la droga. Estados Unidos debe mantenerse firme contra el dictador Maduro hasta que todos los presos políticos sean liberados y el pueblo de Venezuela vea un renacer de la libertad”, escribió Pence en la red social X.

Crítica a Biden y apoyo a la línea dura de Trump

Pence aprovechó su mensaje para contrastar lo que llamó la “debilidad” de la administración de Joe Biden con la política de “mano dura” que impulsa Trump en temas de seguridad nacional y narcotráfico. Según el exvicepresidente, las acciones recientes muestran determinación y envían un mensaje claro a quienes desafían la ley en la región.

Venezuela como prioridad estratégica

El exvicepresidente enfatizó que la presión contra el régimen de Nicolás Maduro debe continuar hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de libertades fundamentales en Venezuela.

Su declaración se suma a la línea republicana que considera a Caracas no solo como un problema político, sino también como un actor vinculado al crimen organizado y al narcotráfico internacional.

Golpe a Maduro

El pasado 2 de septiembre, Trump confirmó que el ataque militar en aguas internacionales contra el Tren de Aragua dejó 11 muertos. La operación apuntó a narcoterroristas vinculados al régimen de Maduro.

El mandatario precisó que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo su orden directa contra miembros del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington y señalada de operar bajo el control de Nicolás Maduro.

Preguntas frecuentes sobre el ataque a la narcolancha vinculada a Venezuela