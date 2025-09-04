Mike Pence respalda a Trump tras ataque a narcolancha: “EE.UU. debe mantenerse firme”

Vídeos relacionados:
El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, respaldó públicamente a Donald Trump tras el ataque a una narcolancha en aguas del Caribe, destacando que la nación debe sostener una postura firme frente a los cárteles de la droga y el régimen de Nicolás Maduro.
“Movimiento fuerte, presidente @realDonaldTrump. Después de años de debilidad por parte de la Administración Biden, gracias por llevar la lucha a los cárteles de la droga. Estados Unidos debe mantenerse firme contra el dictador Maduro hasta que todos los presos políticos sean liberados y el pueblo de Venezuela vea un renacer de la libertad”, escribió Pence en la red social X.
Crítica a Biden y apoyo a la línea dura de Trump
Pence aprovechó su mensaje para contrastar lo que llamó la “debilidad” de la administración de Joe Biden con la política de “mano dura” que impulsa Trump en temas de seguridad nacional y narcotráfico. Según el exvicepresidente, las acciones recientes muestran determinación y envían un mensaje claro a quienes desafían la ley en la región.
Venezuela como prioridad estratégica
El exvicepresidente enfatizó que la presión contra el régimen de Nicolás Maduro debe continuar hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de libertades fundamentales en Venezuela.
Su declaración se suma a la línea republicana que considera a Caracas no solo como un problema político, sino también como un actor vinculado al crimen organizado y al narcotráfico internacional.
Golpe a Maduro
El pasado 2 de septiembre, Trump confirmó que el ataque militar en aguas internacionales contra el Tren de Aragua dejó 11 muertos. La operación apuntó a narcoterroristas vinculados al régimen de Maduro.
El mandatario precisó que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Armadas bajo su orden directa contra miembros del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington y señalada de operar bajo el control de Nicolás Maduro.
Preguntas frecuentes sobre el ataque a la narcolancha vinculada a Venezuela
¿Qué ocurrió con la narcolancha vinculada a Venezuela?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que un ataque militar en el Caribe destruyó una lancha cargada de drogas proveniente de Venezuela, resultando en la muerte de 11 miembros del Tren de Aragua, una organización designada como terrorista por Washington. El ataque formó parte de la estrategia de "cero tolerancia" contra el narcotráfico y fue ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
¿Por qué Mike Pence respalda a Donald Trump en este contexto?
Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, expresó su apoyo a Donald Trump tras el ataque a la narcolancha, destacando que Estados Unidos debe mantener una postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro y los cárteles de la droga. Pence criticó la "debilidad" de la administración de Joe Biden y elogió la política de "mano dura" de Trump en temas de seguridad nacional y narcotráfico.
¿Qué es el Tren de Aragua y por qué es relevante en este caso?
El Tren de Aragua es una organización criminal designada como terrorista por Estados Unidos, vinculada al régimen de Nicolás Maduro y acusada de narcotráfico, asesinatos y otros actos delictivos. La operación militar estadounidense que destruyó la narcolancha buscaba neutralizar a miembros de esta organización que operaban en aguas del Caribe.
¿Cómo reaccionó el gobierno venezolano al ataque en el Caribe?
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, negó cualquier vínculo con la narcolancha y acusó a Estados Unidos de falsificar el video del ataque usando inteligencia artificial. Caracas calificó el acto como una "agresión encubierta" y un intento de justificar acciones militares contra Venezuela.
