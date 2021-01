Dos textos cubanos nominados al Premio Gabo de periodismo 2020

Dos textos cubanos han sido nominados para competir por el Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez en su edición de 2020.

El dúo de Cynthia de la Cantera y Alberto Cabrera Toppin fue nominado por su trabajo “El otro precio del níquel” mientras Abraham Jiménez Enoa lo logró con la crónica “Argelia Fellove es una dura”. Los trabajos fueron publicados entre los meses de agosto y octubre de 2019.

En “El otro precio del níquel”, publicado por la revista Yucabyte el 22 de octubre de 2019, se investiga y narra el impacto de la producción de sulfuro de níquel y cobalto en las vidas de los habitantes del municipio de Moa, en la provincia cubana de Holguín.

El reportaje hace énfasis en la situación medioambiental del territorio y las complicaciones de salud de sus habitantes por la incidencia de los productos químicos (sobre todo gases) que vierte la planta a la atmósfera.

En declaraciones a CiberCuba, uno de sus autores, Alberto Cabrera, dijo que la nominación fue sorpresiva y que todavía se sentía “incrédulo”. Igualmente comentó lo esperanzador que resulta este panorama para el periodismo independiente cubano.

“Son dos textos de periodistas cubanos entre los 10 finalistas al Premio Gabo, y eso me duplica la alegría, porque significa que el periodismo cubano independiente aún continúa haciéndose sentir en la región, a pesar de que dentro del país, en general, se esté creando una matriz de opinión en su contra”, dijo en referencia a la campaña de descrédito que han lanzado los medios oficiales cubanos sobre los periodistas independientes y sus medios.

Por su parte, Cynthia de la Cantera dijo al respecto: "Moa es un lugar mediáticamente olvidado en Cuba, así que ahora lo mejor es que todo el mundo conozca las consecuencias de la contaminación atmosférica, que ha sido por más de 20 años el día a día de la gente que vive allí. Ya varias personas me han escrito que se han leído el reportaje esta misma mañana, y me han comentado lo de siempre: que no sabían absolutamente nada sobre el tema. Así que hay que aprovechar esa visibilidad para seguir denunciando, la contaminación que asfixia a Moa y la represión que asfixia a los periodistas independientes cubanos".

El texto de Abraham Jiménez publicado en la revista El Estornudo, bajo el título “Argelia Fellove es una dura”, cuenta la historia de una mujer, negra, lesbiana y pobre, que logró revertir su marginalidad y tornarla un bien social desde el transformismo masculino en Cuba.

Al respecto de la nominación, Jiménez comentó a este medio que “no esperaba ganar”, pues al ser un año tan marcado por la pandemia, seguramente los premios irían por ese camino y que las posibilidades se acortaban al haber sido galardonados dos cubanos hacía muy poco tiempo.

No obstante, manifestó su optimismo por el prestigio que estas nominaciones le daban al periodismo independiente cubano. “Es muy bonito que esto le esté pasando a la prensa independiente cubana. Es la reafirmación de que, pese a la represión y el acoso de un gobierno que la quiere enterrar, sigue viva y contando el país”.

Ambas nominaciones muestran la solidez y profesionalidad del periodismo independiente en la Isla, a pesar de las presiones y represión a la que están siendo sometidos sus medios y autores, intensificada desde finales del año pasado.

El premio Gabriel García Márquez o premio Gabo, como también se le conoce, ha galardonado además a dos jóvenes periodistas independientes cubanos en ocasiones anteriores.

En el año 2017, Jorge Carrasco resultó ganador en la categoría Texto, por su “Historia de un Paria”, que narra la vida Raúl Pulido Peñalver, el popular travesti habanero Farah (también conocido como Farah María), en recorrido por varias etapas de su niñez, donde pasó por escuelas de conducta y sufrió maltrato y marginación. Este texto fue publicado en la revista El Estornudo.

Un año más tarde, Mónica Baró se alzaría con el premio por su reportaje “La sangre nunca fue amarilla”, publicado en Periodismo de Barrio y que relata un caso de envenenamiento por plomo en el municipio habanero San Miguel del Padrón.