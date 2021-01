Madre cubana no llevará a su hijo a la escuela por la tarde: "Malamente resuelvo para una merienda al día"

Una madre cubana aseguró este jueves que no puede mandar a su hijo de ocho años a las clases de la tarde en su escuela porque le resulta imposible costear los nuevos precios de la merienda.

Yanet, como se identifica en Facebook, cuenta que ha recibido amenazas por parte de la directora de la institución, y que cuando le ha narrado sus dificultades para conseguir alimentos -los cuales se encuentran en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC)- la han tildado de “gusana” en el centro escolar.

“Los particulares ya no venden nada y para nadie es un secreto que los productos que sirven para meriendas, digo estos porque es de los que estamos hablando, están en tiendas MLC”.

“Yo tengo que joderme bastante para dar una alimentación medio que digna a mis hijos porque tengo 2... no hay refrescos, no hay galletas ni sorbetos, menos mayonesa o mantequilla, el queso ni hablar, caballero no hay huevo, no hay jamonada, etc, nada de nada”, comentó.

“Malamente resuelvo para una merienda al día... No me jodas que en la casa uno inventa pero no me da la gana de que mi hijo se vaya para la escuela sin merienda... O sea por la tarde no vaaa y que me manden a menores q es la amenaza de la directora de la escuela”, dijo la mujer.

Su hijo, de 8 años, cursa el tercer grado de primaria. Está en una escuela que imparte doble sección de 8:00 am a 12:40 pm y de 2:30 pm a 4:30 pm.

El niño ha sido regañado en varias ocasiones por la maestra, quien le reclama porque no asiste a las clases de la tarde.

Cuando el menor le explica “Maestra eso tiene que hablarlo con mi mamá”, la mujer responde “Con tu mamá no se puede hablar porque es una gusana”.

El niño ha llegado a la casa llorando y Yanet afirma que para el gobierno de Cuba todo aquel que se queje o piense diferente es “mercenario y que alguien nos paga”, explicó.

Su post ha generado disímiles reacciones.

Una usuaria de la red social afirmó que "Esta gente (el gobierno cubano) no se da cuenta que en nombre de la revolución, entre comillas, están actuando como fascistas. Decirle eso a un niño es de una cobardía tal que niega todo. Siento indignación. Hasta donde la ceguera. Hasta donde negar lo innegable. Cada día que pasa. Cada hecho abominable demuestra que no sirve el proceso y tristemente nunca sirvió".

Otra forera comenta en la línea de mensajes: "Dios mío... haces muy bien... no vale la pena ni llevar a los niños a las escuelas... además después se enferman de coronavirus y es una la que tiene que estar rejodida en un hospital. Dios mío adonde vamos a parar, han virado al país al revés... yo no sé desde cuando no tengo leche para darle a mi hijo porque no aparece y cuando hay es a 200 pesos... qué descaro tan grande... ya lo único que falta es que nos pongan una bomba y así se termina de acabar todo en este cochino país. Al final un gran engaño".

Recientemente otra madre cubana denunció en redes sociales que no puede pagar la merienda y el transporte de sus dos hijas en edad escolar, tras el aumento de precios impuesto por el Gobierno desde el 1 de enero de este año como parte de la llamada "tarea ordenamiento".

En medio de esta situación la mujer aclara que deberá suspender la asistencia a clases de las niñas hasta que obtenga una respuesta a su caso por parte de las autoridades.

El pasado 1 de enero el régimen cubano inició la implementación del proceso de unificación monetaria, con el cual el Gobierno promete sanear las finanzas, pero a partir de una desmedida subida de precios que afecta a casi todos los sectores de la población.