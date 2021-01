Madre cubana: No puedo pagar merienda y transporte para que mis hijas vayan a la escuela

Una madre cubana denunció en redes sociales que puede pagar la merienda y el transporte de sus dos hijas en edad escolar, tras el aumento de precios impuesto por el Gobierno desde el 1 de enero de este año.

En medio de esta situación la mujer aclara que deberá suspender la asistencia a clases de las niñas hasta que obtenga una respuesta a su caso por parte de las autoridades.

“Quiero expresar mi inconformidad con lo establecido por el gobierno de Cuba”, comienza diciendo el post que esta madre ha publicado en Facebook. “Como ciudadana de este país (…) quiero comunicarles que la merienda que anteriormente compraba con 10 pesos, hoy la tuve que comprar al precio de 22 pesos”.

Captura de pantalla de Facebook

La vecina del municipio habanero de La Lisa describió la situación en la que se encuentra luego del inicio del proceso de unificación monetaria, conocido como “tarea ordenamiento”, que ha provocado un incremento generalizado de los precios que tiene indignada y angustiada a la población cubana.

En su condición de madre soltera de dos niñas y ama de casa, esta ciudadana se pregunta cómo podrá costear la educación de sus hijas si los precios de la merienda y el transporte han subido hasta unos niveles que ella no puede asumir.

“En el día de hoy llevé a mi hija menor (9 años) a la escuela. Como es costumbre, me detuve a comprar la merienda para mi niña y, para mi asombro, los dos panes con mayonesa y un refresco que antes compraba con 10 pesos, ahora cuestan 22 pesos”, describió.

Ante el repentino aumento de los precios, esta madre se cuestiona: “¿De dónde voy a sacar 22 pesos diarios para la merienda de una de mis hijas? ¿De dónde voy a sacar los 4.00 pesos diarios para que la mayor (16 años) se dirija a su escuela [en transporte público]?”.

“Con esto que me sucedió en el día de hoy, creo que mi hija no podrá recibir clases todos los días cómo está establecido por este gobierno y como debe de ser, ya que yo no cuento con un salario básico que me ayude a proveer a mi hija de una simple merienda escolar”, reconoce con amargura y realismo esta madre soltera, preocupada por la educación de sus hijas.

Para esta cubana, la merienda y el transporte necesarios para que sus hijas puedan estudiar le cuesta 28 pesos diarios, es decir, unos 560 pesos al mes. Teniendo en cuenta que, con la entrada en vigor de la unificación monetaria, las pensiones en Cuba oscilarán entre 1528 y 1733 pesos, esta madre soltera tendrá que destinar aproximadamente el tercio de sus ingresos para garantizar las necesidades básicas para que sus hijas puedan asistir a la escuela.

“Es una pena que mis hijas a partir de mañana no vayan a clases hasta tanto el gobierno no le dé una respuesta a mi caso, ya sea con una ubicación laboral o con una ayuda que me permita, como madre, suplir las necesidades básicas para que mis hijas se incorporen nuevamente a sus estudios”, afirma. Y para más datos, comenta que no puede trabajar debido a su condición de paciente diabética con alto riesgo durante la pandemia.

“Con estos precios que ha impuesto el propio gobierno no hay quien pueda”, concluye descorazonada esta madre cubana.

Por su parte, otro usuario de Twitter comentaba los precios de la merienda escolar que han sido publicados por el Acuerdo 236 publicado por el portal provincial del ciudadano de Cienfuegos.

“De los creadores de RUTEROS A 5 PESOS en Cienfuegos y TRENCITO EN MLC: "Tu Educación es gratuita, pero cuesta". MUY PRONTO en todas las secundarias de la provincia. La verdad es que estoy un poco decepcionado con esto”, tuiteaba este ciudadano cubano y adjuntaba las tablas con los nuevos precios de la merienda.

Entre los comentarios recibidos a su tuit, un usuario que se identifica como Hijo de Putin señaló que: “Según lo que escuché es solo para los profesores, a los estudiantes se les sigue dando gratis como antes”. Este medio no ha podido confirmar que los nuevos precios publicados de la merienda escolar en “la enseñanza secundaria básica” solo se cobrarán a los profesores.

Documento descargado del portal cienfuegos.gob.cu/