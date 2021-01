El futuro político de Trump peligra tras el ataque al Capitolio, según asesores

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - El violento asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del presidente Donald Trump y su prolongada negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 han puesto en peligro el futuro político del mandatario, dijeron funcionarios de la administración actual y anterior.

El presidente republicano había planteado la posibilidad de repostularse al cargo en 2024 y los operadores políticos esperaban que ejerciera influencia sobre el Partido Republicano en los próximos años.

No obstante, su comportamiento del miércoles -cuando incitó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para alentar a los legisladores a anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre y luego no les pidió rápidamente que se retiraran después de la violencia- irritó a las personas que trabajaban y ​trabajaron para él y, según dijeron, cambió la ecuación sobre su relevancia postpresidencial.

"Fue un abandono del deber como comandante en jefe y creo que su carrera política futura quedó mortalmente herida", dijo el jueves un exfuncionario de la Casa Blanca que trabajó para Trump. "Tiene las manos manchadas de sangre de ayer. Murió una mujer".

Los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, superaron a la policía y deambularon por el edificio, lo que obligó a los legisladores y al vicepresidente Mike Pence a evacuar el complejo.

Una mujer murió tras recibir un disparo de la policía y otras tres personas perecieron a causa de emergencias médicas.

"No puede recuperarse tras lo que pasó. Fue sedición. No le veo futuro", declaró otro exfuncionario, refiriéndose a Trump y sus principales asesores. "Creo que los miembros del gabinete que se quedaron y que no están hablando ahora o incluso renunciaron silenciosamente tienen una mancha para siempre".

El exfuncionario destacó al secretario de Estado Mike Pompeo, un acólito de Trump que puede tener ambiciones presidenciales, por no hacer más para condenar lo sucedido.

Pompeo publicó un tuit en el que calificó la violencia de "inaceptable". El Departamento de Estado declinó hacer más comentarios.

La secretaria de Transporte, Elaine Chao, anunció el jueves su dimisión, al igual que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, quien citó el impacto de la retórica de Trump al estimular el tumulto del Capitolio.

Otros funcionarios de nivel inferior también anunciaron su adiós, a falta de apenas dos semanas para el final del mandato de Trump.

