Señorita Dayana alborota las redes con una foto desnuda: "Mi esencia, mi alma"

La reguetonera cubana Dayana Chávez Victoria, popularmente conocida como Señorita Dayana, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras compartir en las redes sociales una preciosa fotografía en la que aparece protagonizando un desnudo artístico.

En la imagen, subida a su perfil oficial de Instagram, podemos ver a la intérprete de Si piensas, si quieres, con la mira en alto y con el torso completamente al descubierto, mientras su larga cabellera rubia cubre de forma estratégica la parte de sus pechos.

Entre tonos dorados y destellos de luces de fondo, la cantante de música urbana deja al descubierto su lado más sensual y seductor, algo de lo que se han percatado y ha enamorado a su legión de incondicionales.

"'Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos', Esa es una de mis frases favoritas del que es posiblemente mi libro favorito. Y decidí usarla finalmente para esta foto, porque siento que en esta foto me veo yo. Mi esencia, mi alma. Me recuerda mucho a una foto que me hicieron de pequeña, y siento que sigo siendo esa niña, llena de sueños, de ilusiones. Feliz y bendecida semana para todos", expresó Señorita Dayana junto a la instantánea.

De más está decir que con su retrato, la artista cubana se ha ganado miles de 'me gustas' y comentarios por parte de sus admiradores, quienes han quedo prendados ante su innegable belleza natural.

"Bella mimi, excelente gusto ¡Felicidades!", "Pero qué hermosa", "Durísima esa foto", "Olvídate del caption, pareces una diosa, bella, bella", "Todas tus fotos son bellas, pero esta foto es espectacular. Te admiro mucho porque eres una de las artistas que ha luchado mucho por lo que quiere. Bendiciones y muchas suerte para este año con tu carrera", "En cuerpo y alma" o "Una foto tomada con mucha profesionalidad, sensual y bella pero sobre todo nada de vulgaridad", son algunos de los mensajes que le han dejado a la cantante urbana en su post.

Señorita Dayana arrancó el 2021 llena de nuevas metas y energía positiva, tanto en lo personal como en lo profesional. De ahí que de seguro que este Nuevo Año la joven deleitará a sus seguidores con música nueva, de esa con la que pone a bailar el esqueleto a cada uno de sus fanáticos.

