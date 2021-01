¡Vuelve Sex and the City! Confirman regreso de la serie en HBO Max pero sin Kim Cattrall

Lo que por muchos años era el deseo de millones de fanáticos de todo el mundo, hoy ya es una realidad. La famosa y exitosa serie estadounidense Sex and the City regresa a la pequeña pantalla con un reboot a través de la cadena HBO Max, el mismo gigante audiovisual que se encargó de transmitir su primera entrega.

Sin embargo, en esta ocasión los admiradores de las historias de sus protagonistas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) no contarán en los nuevos episodios con la otra pieza del cuarteto de amigas, la inolvidable Samantha Jones, encarnada por Kim Cattrall.

Varias han sido las veces en las que la actriz Kim Cattrall ha dejado bien clara su postura de que no quería volver a interpretar su personaje así como opinión sobre el equipo de trabajo y su rivalidad y diferencias con su compañera Sarah Jessica Parker.

Según el comunicado que emitió HBO, la nueva temporada de Sex and the City saldrá a la luz bajo el título And Just Like That..., tendrá un total de 10 capítulos de media hora de duración y comenzará a filmarse en Nueva York a finales de la primavera de este 2021.

A diferencia de la serie original que se emitió entre 1998 y 2004 con seis temporadas y 94 episodios y que planteaba la vida de cuatro mujeres en La Gran Manzana en su etapa entre mediados de los 20 hasta más de 30 años de edad, en esta secuela podremos ver cómo se desarrolla el entorno sentimental y profesional de sus protagonistas pero en la década de sus 50.

Sarah Jessica Parker, quien en su papel de Carrie Bradshaw es la narradora de la serie y la encargada de contar las aventuras neoyorquinas tanto de ella como de sus amigas, ha confirmado además la noticia en su perfil de Instagram con un vídeo en el que se puede ver el título de la nueva entrega.

"No pude evitar preguntarme ... ¿dónde están ahora?", expresó la actriz junto al post que ya acumula casi 5 millones de visualizaciones.

