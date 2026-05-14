¿Qué ha sido de Marta Yabor Ballbé?, la popular presentadora de Teleavances

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Marta Yabor Ballbé, la locutora que durante años condujo el programa "Teleavances" en la televisión cubana, sigue viviendo en Cuba y se mantiene activa en el mundo de la música, según reveló una reciente publicación de la plataforma SuenaCuba que desató una ola de nostalgia entre sus seguidores.
Originaria de Camagüey, Marta se incorporó a la Televisión Cubana en 1988 y asumió la conducción de "Teleavances" en 1992. Su voz, su dicción impecable y su elegancia —los seguidores recuerdan que en cada emisión dominical lucía un traje diferente— la convirtieron en un rostro inseparable del ritual semanal de millones de cubanos que sintonizaban el programa los sábados, justo antes de las películas de la noche.
Su frase icónica, «Porque usted quiere saber», se convirtió en una marca que varias generaciones llevan grabada en la memoria.
Además de "Teleavances", Yabor participó en otros espacios como Quiéreme mucho, El satélite en Cubavisión Internacional, La Revista de la Mañana junto a Fernando Guardado y Mediodía en TV alternando con Rosa María de la Rosa.
«Como no recordarla. Su carisma inigualable. Nunca se supo el por qué dejó ese espacio de los sábados, antes de las películas», escribió una usuaria en Facebook.
«Unas de las locuras con mejor dicción y profesionalidad. Los otros días la vi en el Submarino Amarillo. Éxitos le deseo en sus actividades».
La nostalgia que despierta su figura entre cubanos dentro y fuera de la isla quedó resumida en otro comentario: «La costumbre es más fuerte que el amor. Realmente fueron muchos años contando con su presencia, su voz y perfecta dicción».
Hoy, a sus más de 60 años, Marta es la representante y productora del grupo de música rock Coverland, proyecto que cofundó junto a Claudia Núñez y que se presenta regularmente en el Centro Cultural Submarino Amarillo, en el Vedado habanero.
En sus redes sociales comparte con frecuencia fotos y videos de las presentaciones en vivo y también de ensayos. En una de sus últimas publicaciones en la que anunciaba un concierto incluyó una nota reveladora sobre la situación económica que enfrentan los artistas en Cuba: «COVERLAND en concierto (sin recibir salario este año) pero por nuestro público, amigos, colegas, estaremos allí el sábado 16, noche. Los esperamos!!».
¿Cuántos cubanos recuerdan a la Marta Yabor de "Teleavances"?
Preguntas frecuentes sobre Marta Yabor Ballbé y su legado en la televisión cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ha sido de Marta Yabor Ballbé tras su paso por Teleavances?
Marta Yabor Ballbé sigue viviendo en Cuba y se mantiene activa en el mundo de la música. Actualmente, es la representante y productora del grupo de música rock Coverland, el cual cofundó junto a Claudia Núñez. El grupo se presenta regularmente en el Centro Cultural Submarino Amarillo, en el Vedado habanero.
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¿Por qué Marta Yabor Ballbé dejó de presentar Teleavances?
Nunca se supo oficialmente el motivo por el que dejó el programa Teleavances. Sin embargo, su figura sigue generando nostalgia y cariño entre los cubanos que recuerdan su carisma y profesionalismo en la televisión cubana.
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¿Cuál es el legado de Marta Yabor Ballbé en la televisión cubana?
Marta Yabor Ballbé es recordada por su dicción impecable, elegancia y frase icónica "Porque usted quiere saber" que se convirtió en una marca para varias generaciones de cubanos. Su presencia en programas como Quiéreme mucho y La Revista de la Mañana también consolidó su legado en la televisión cubana.
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¿Cómo enfrenta Marta Yabor Ballbé las dificultades económicas en Cuba?
Marta Yabor y su grupo Coverland han continuado presentándose a pesar de no recibir salario este año. En sus redes sociales, Marta ha compartido sobre la situación económica que enfrentan los artistas en Cuba, mostrando su compromiso con el público y su pasión por la música.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.