¿Qué ha sido de Marta Yabor Ballbé?, la popular presentadora de Teleavances

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Marta Yabor Ballbé, la locutora que durante años condujo el programa "Teleavances" en la televisión cubana, sigue viviendo en Cuba y se mantiene activa en el mundo de la música, según reveló una reciente publicación de la plataforma SuenaCuba que desató una ola de nostalgia entre sus seguidores.

Originaria de Camagüey, Marta se incorporó a la Televisión Cubana en 1988 y asumió la conducción de "Teleavances" en 1992. Su voz, su dicción impecable y su elegancia —los seguidores recuerdan que en cada emisión dominical lucía un traje diferente— la convirtieron en un rostro inseparable del ritual semanal de millones de cubanos que sintonizaban el programa los sábados, justo antes de las películas de la noche.

Su frase icónica, «Porque usted quiere saber», se convirtió en una marca que varias generaciones llevan grabada en la memoria.

Además de "Teleavances", Yabor participó en otros espacios como Quiéreme mucho, El satélite en Cubavisión Internacional, La Revista de la Mañana junto a Fernando Guardado y Mediodía en TV alternando con Rosa María de la Rosa.

«Como no recordarla. Su carisma inigualable. Nunca se supo el por qué dejó ese espacio de los sábados, antes de las películas», escribió una usuaria en Facebook.

«Unas de las locuras con mejor dicción y profesionalidad. Los otros días la vi en el Submarino Amarillo. Éxitos le deseo en sus actividades».

La nostalgia que despierta su figura entre cubanos dentro y fuera de la isla quedó resumida en otro comentario: «La costumbre es más fuerte que el amor. Realmente fueron muchos años contando con su presencia, su voz y perfecta dicción».

Hoy, a sus más de 60 años, Marta es la representante y productora del grupo de música rock Coverland, proyecto que cofundó junto a Claudia Núñez y que se presenta regularmente en el Centro Cultural Submarino Amarillo, en el Vedado habanero.

En sus redes sociales comparte con frecuencia fotos y videos de las presentaciones en vivo y también de ensayos. En una de sus últimas publicaciones en la que anunciaba un concierto incluyó una nota reveladora sobre la situación económica que enfrentan los artistas en Cuba: «COVERLAND en concierto (sin recibir salario este año) pero por nuestro público, amigos, colegas, estaremos allí el sábado 16, noche. Los esperamos!!».

¿Cuántos cubanos recuerdan a la Marta Yabor de "Teleavances"?