Hija de Fidel Castro reaviva teorías sobre Justin Trudeau: «Su madre solía visitar Cuba muy a menudo»

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Alina Fernández, hija biológica de Fidel Castro y activista anticomunista exiliada en Miami, reavivó la teoría conspirativa sobre la paternidad de Justin Trudeau al responder con una frase ambigua cuando le preguntaron si el ex primer ministro canadiense podría ser su medio hermano: «Lo único que puedo decir es que su madre solía visitar el país muy a menudo».

La declaración se produjo durante una entrevista en el programa Katie Pavlich Tonight de NewsNation, emitida el miércoles, en la que Fernández abordó la crisis humanitaria en Cuba, la acusación federal contra Raúl Castro y la política de la administración Trump hacia la isla.

Cuando la conductora le preguntó si planeaba llamar a Trudeau para averiguar la verdad, Fernández fue tajante: «No. No lo haré. Si él quiere, será bienvenido, pero no lo haré. Creo que él guarda eso para sí mismo, y hay que respetar eso».

La teoría de que Fidel Castro es el padre biológico de Justin Trudeau es una conspiración ampliamente desacreditada desde 2016. Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971, cuatro años antes de que sus padres realizaran su primera visita oficial a Cuba en 1976, lo que hace cronológicamente imposible la paternidad de Castro.

El gobierno de Canadá negó oficialmente la historia en 2018, cuando la agencia AP reportó que ni Cuba ni la familia Trudeau respaldaban la versión. En febrero de ese año, la teoría recibió nueva atención tras circular —sin verificación— que Fidel Castro Díaz-Balart, el hijo mayor de Castro, habría dejado una nota refiriéndose a Trudeau como su «hermanastro» antes de quitarse la vida.

En 2024, Donald Trump volvió a repetir la teoría en su libro Save America y en entrevistas, afirmando que «mucha gente dice que Justin es su hijo», sin aportar evidencia alguna.

Más allá de la polémica sobre Trudeau, la entrevista de Fernández estuvo centrada en la situación de Cuba y en la presión de Washington sobre el régimen. La hija de Castro describió con crudeza la realidad de la isla: «No tienen electricidad. No tienen comida. No tienen nada. Los niños no van a la escuela. No hay nada que poner en la mesa».

Fernández también se refirió a la reciente acusación federal contra Raúl Castro, presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia bajo la llamada «Doctrina Don Rowe», vinculada al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó cuatro muertes. Sobre las posibilidades reales del caso, fue escéptica: «Todo es especulación. Es una acusación contra una persona que pronto tendrá 95 años. ¿Es factible? No. Pero al menos muestra un paso hacia la no impunidad».

La activista expresó confianza en la estrategia de presión de la administración Trump y destacó al secretario de Estado: «Confío en Marco Rubio por su conocimiento muy específico del tema. Es la primera vez que los cubanos tienen esperanza de que algo va a cambiar».

Fernández, quien huyó de Cuba en 1993 con un pasaporte falsificado, señaló además que Trump es el 14.º presidente estadounidense que lidia con Cuba sin que nada cambie en la isla, y resumió su diagnóstico sobre el régimen con una frase directa: «Estoy convencida de que una dictadura como esta se establece con un poco de ayuda del exterior, y es lo mismo cuando va a implosionar. Necesita un pequeño empujón».