Estibadores del puerto de Cienfuegos exigen salarios dignos

Un estibador del puerto de Cienfuegos denunció su inconformidad con la reforma salarial y con el aumento de los precios de bienes y servicios en Cuba, medidas que entraron en vigor el pasado 1ro de enero como parte de la “tarea ordenamiento”.

“Soy estibador del puerto de Cienfuegos, no estoy de acuerdo con el pago de los 1000 pesos prestados. Hoy me quedo debiendo 805.00 pesos a la empresa”, expresó Aliet Suárez, obrero portuario.

El cienfueguero alude a los 1000 CUP que el gobierno cubano emitió como anticipo salarial, el pasado 23 de diciembre, para que los trabajadores estatales cubriesen “cómodamente” los precios incrementados a partir del 1 de enero. El dinero se emitió en calidad de préstamo.

“Como fue el pago del mes de diciembre, ¿el aumento donde está? Si la merienda tiene un costo de 10.50 pesos, lo que ven (en referencia a la foto que acompaña al post), y el almuerzo 5.25 pesos, y devengue 402.00 pesos, de lo cual me descontaron 195.00 para pagar el préstamo, y cobré 207.00 ¿ustedes creen que con eso puedo comprar algo si todo va en aumento, teniendo 2 hijos?”, se cuestiona Suárez.

Merienda destinada a trabajadores portuarios de Cienfuegos

La reacción de otros internautas no se hizo esperar. Muchos trabajadores portuarios se sumaron a la denuncia de Suárez y relataron sus experiencias:

"Yo que también tengo dos niñas de 3 y 1 año, que no cobré tampoco ni un peso y me quedé debiendo 885, ¿cómo hago con la cuota de mis hijas para que puedan comer? ¿Tengo que robar para caer preso y dejar a dos niñas solas por un descaro?", comenta el usuario Yan Luis Rivalta.

Luis Vilches, por su parte, quien también se identifica como estibador, agregó: "Yo también soy estibador y es un descaro lo que tienen con nosotros, pedimos que se unan más estibadores"

"Lo que tienen con nosotros es un descaro y un abuso", resulta de los comentarios más recurrentes en el post.

"Yo me quedé debiendo casi 300 pesos y no cobré absolutamente nada de nada, no me entró ni un CUP a la tarjeta. ¿Ahora de dónde saco yo dinero para pagar ese almuerzo sino tengo un peso?", menciona Juan Carlos Muñoz Ortega.

Sin embargo, la internauta Virgen María Díaz le recomienda permanecer con un perfil bajo de acuerdo a las represalias que suele tomar el gobierno contra las denuncias emitidas por cubanos en redes sociales: "Mi hermano no es fácil ¿para qué aumentaron?, estate tranquilo, no te alborotes que estos por nada quieren meter preso a todos. A ese descaro le queda poco", expresa.

Este colectivo ha manifestado anteriormente su desaprobación frente al nuevo paquete de medidas económicas puestas en marcha en la isla.

El pasado 25 de diciembre, varios trabajadores del puerto de La Habana detuvieron su producción hasta que se les reevaluara la normativa del insuficiente salario básico asignado a ellos.