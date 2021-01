Omara Ruiz Urquiola responde ante ataques contra Anamely Ramos

La ex profesora del Instituto Superior de Diseño y una de las acuartelada de San Isidro, Omara Ruiz Urquiola, denunció en su página de Facebook las calumnias lanzadas contra su colega Anamely Ramos por otro internauta de la red social.

“¿Cómo se puede ser más despreciable y abyecto?”, se cuestiona Ruiz Urquiola en el comienzo del post.

“¿Quién es esta criatura que se atreve a difamar desde la absoluta ignorancia?”, continúa la activista y hermana del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.

La publicación a la que hace referencia Omara proviene de lo que pareciera un perfil apócrifo, el cual, bajo el nombre de Sandalio el Bolao (Martín Oscarsson), emite contenidos sobre política y se autodenomina un “blogger”.

La mención de este usuario a la historiadora del arte y estudiante de la Universidad Iberoamericana de México (IBERO) aparece tras el viaje que emprendió Ramos hasta el país centroamericano para proseguir con su programa académico, el doctorado en Antropología que allí cursa.

“Lo que hemos vivido es irrenunciable y vamos a seguir”, expresó Anamely Ramos desde la capital mexicana sobre los sucesos de Damas 955 y la sentada del 27N. Sin embargo, el usuario arremete contra su partida y la compara con las ratas que saltan al mar desde un barco que naufraga.

“Ahora que Anamely Ramos llega al exilio, será recibida como una estrella de cine. En Cuba protagonizó magistralmente el papel de una especie de cabecilla de tribu amazónica caníbal aún por descubrirse. Al quedar atrapada por las llamas de "aquel infierno represivo y cruel", luchaba por sobrevivir "una huelga de hambre autoinmolada", por encima de la huelga de hambre general del status quo de allí. Haría una actriz de terror excelente”, ataca el internauta.

No obstante, Omara Ruíz Urquiola en defensa de Ramos, detalla los atropellos que ya ha sufrido su colega por parte de las autoridades cubanas, y resalta la ignorancia contenida en quien denigra a un opositor bajo el presupuesto de cuánto viaja este último por el mundo.

“Sr. y otros acólitos de la envidia e idiotez consumadas, Anamely Ramos González ha viajado por el mundo, es reconocida en espacios académicos e intelectuales donde Ud. jamás sería contemplado, ¿de qué habla?”, se pregunta Ruiz.

“Esta historiadora de arte perdió sus fueros académicos en Cuba justamente por disentir, no obstante sus méritos la han hecho ganadora de un cupo como doctorante en antropología en una de las universidades más prestigiosas de Iberoamérica, mucho antes de su protagonismo como activista. Sus estudios doctorales están en curso y este viaje no es más que la cumplimentación de los compromisos lectivos que ellos implican. Este es un proceder rutinario, obviamente desconocido por Ud. y sus semejantes”, prosigue la ex profesora del ISDi.

Acerca del peso del castrismo en generar prejuicios y cosmovisiones obsoletas y limitadas, Ruiz Urquiola concluye:

"Que asco me causa siempre la roña de los apocados ante la luz ajena.

¡Cuánto éxito ha conseguido el Castrismo que bestializa e infama a los fracasados!”.