Anamely Ramos: "Las cárceles cubanas se han convertido en centros de muerte"

Anamely Ramos protesta frente a la Embajada de Cuba en EE. UU. en 2022 (imagen de archivo) Foto © Facebook / Anamely Ramos

Vídeos relacionados:

La activista cubana Anamely Ramos González alzó nuevamente su voz para denunciar la situación de los más de 700 presos políticos que, según organizaciones de derechos humanos, permanecen encarcelados en Cuba.

A través de un video difundido en redes sociales, la profesora de arte aseguró que las cárceles del país se han convertido en “centros de muerte”, donde se reportan constantes violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes por falta de asistencia médica, malos tratos, aislamiento prolongado y traslados arbitrarios.

Lo más leído hoy:

“Lo hago porque en Cuba todavía tenemos 700 presos políticos. Porque las cárceles cubanas se han convertido en centros de muerte donde todas las semanas tenemos que lamentar algún fallecido o alguna persona a la que se le niegue asistencia médica”, afirmó Ramos González en el video.

A su vez, criticó el reciente proceso de excarcelaciones llevado a cabo de manera parcial por el régimen, al que calificó como “una farsa” que dejó en las mazmorras a muchos inocentes cuyo único "delito" fue alzar sus voces para denunciar las injusticias y protestar por la falta de derechos y libertades en la dictadura.

De la excarcelación a la desesperanza

A inicios de marzo, el régimen cubano hizo pública una serie de excarcelaciones bajo criterios ambiguos. Sin embargo, investigaciones independientes —como las publicadas por Prisoners Defenders y medios independientes— revelaron que se trató de un procedimiento selectivo y limitado, en el que la mayoría de los prisioneros de conciencia continuaron tras las rejas.

“Muchos de estos presos estuvieron noches enteras en vela esperando que fueran a buscarlos, pensando que el sonido de las rejas era el sonido de la libertad”, denunció Ramos González.

La activista subrayó también el impacto psicológico de estos eventos en los reclusos, mencionando a Duannis Dabel León Taboada como ejemplo de un preso deprimido que se negó a hablar con su familia durante días tras no ser liberado.

Las madres: Víctimas silenciosas del régimen

En su mensaje, Ramos González puso el foco en las madres de los presos, mujeres que enfrentan no solo la separación de sus hijos, sino también el hostigamiento del aparato represivo del Estado.

La activista también puso el foco en el caso de las madres cubanas encarceladas por sus denuncias y manifestaciones, como Lisandra Góngora, madre de cinco hijos —tres de ellos menores de edad—, encarcelada y trasladada a más de 300 kilómetros de su hogar, una distancia que impide que sus hijos la visiten regularmente.

"Lo hago por las madres, las abuelas ancianas, las hermanitas pequeñas que están esperando que esos presos retornen a su casa. Y que aun así tienen que aguantar las amenazas de la Seguridad del Estado simplemente por ser madre, simplemente por clamar justicia", afirmó Ramos González, quien vivió en primera persona la experiencia del desarraigo forzado. Desde 2021 se le ha impedido regresar a Cuba.

Ramos González, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y profesora en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana hasta que fue expulsada por su activismo, oarticipó activamente en el Movimiento San Isidro (MSI). Ha sido una figura clave en la denuncia internacional del encarcelamiento de artistas y activistas en la isla. Desde el exilio ha continuado su lucha por los derechos humanos y la libertad de los presos políticos cubanos.

Voces desde la prisión: Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara

Dos figuras centrales de esta lucha desde las cárceles son Maykel Castillo Pérez —conocido artísticamente como Maykel Osorbo— y Luis Manuel Otero Alcántara. Ambos son activistas y artistas fundadores del Movimiento San Isidro (MSI), detenidos desde 2021 por participar en manifestaciones pacíficas y expresarse críticamente contra el gobierno cubano.

En un mensaje enviado desde la prisión de máxima seguridad de Pinar del Río, Maykel Osorbo expresó: “Fuerza para soportar una emboscada te hace falta fuerza... incluso en los momentos duros procedí con fuerza... Mis enemigos me emboscaron, pero tuve fuerza, a punto de morirme, siempre tuve la certeza de que el Altísimo me coronó con mucha fuerza”.

Nacido en La Habana en 1983, Maykel es rapero, activista y preso político. Es coautor de “Patria y Vida”, el himno de protesta que se convirtió en emblema de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Fue arrestado en mayo de 2021 y condenado en 2022 a nueve años de prisión. Ha sufrido problemas de salud dentro de la cárcel y ha sido sometido a severas medidas de aislamiento.

Otero Alcántara, por su parte, envió un mensaje poético a través de la activista Claudia Genlui: “Hoy me es imposible mover mis manos, mis pies o mi boca, pero tengo que hacer algo, algo que rompa mi estática. Nadie espera nada del otro. Algo debo hacer, aunque no estén esperando y no me acompañen”.

Artista visual y activista nacido en 1987, ha sido reconocido internacionalmente por su arte político y su oposición abierta al régimen. En 2021 fue detenido tras anunciar que participaría en las protestas del 11J.

Desde entonces se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Su salud se ha visto deteriorada por huelgas de hambre y condiciones de aislamiento.

Protesta en Miami y llamado global

En su mensajes, Ramos González convocó a participar en la protesta que se celebró este viernes en la Pequeña Habana de Miami, como parte de una campaña internacional por la libertad de todos los presos políticos cubanos.

Esta acción se enmarcó dentro de una ola de manifestaciones globales que buscan visibilizar la represión en Cuba y exigir justicia.

"Tenemos que entender que si no recuperamos nuestro país, todo este proceso de desarraigo, de inseguridad, de precariedad no va a terminar", advirtió Ramos. “Cuando pienso en la palabra ‘Patria’, pienso en los rostros de esos muchachos, y pienso también en la palabra ‘Madre’”.

La juventud encarcelada: una patria sin futuro

Organizaciones como Prisoners Defenders han alertado que buena parte de los presos políticos son jóvenes menores de 30 años. Muchos fueron arrestados tras las protestas del 11J, donde miles de cubanos salieron a las calles para reclamar libertad y mejoras en sus condiciones de vida. Las autoridades respondieron con represión, condenas severas y detenciones arbitrarias.

“La prisión en Cuba es hoy una herramienta de control y castigo político. El encarcelamiento sistemático de jóvenes, artistas y activistas tiene como fin sembrar el miedo y aniquilar el disenso”, advierten analistas consultados por CiberCuba.

Un llamado a la acción

La denuncia de Anamely Ramos González no es solo una exposición de injusticias, sino un llamado a la acción colectiva desde la diáspora y la sociedad civil internacional. En sus palabras: “No pretendo salvarme. Yo solo sé que debo hacer algo”.

En un país donde la palabra “Libertad” ha sido criminalizada, el eco de estos mensajes resuena con fuerza entre quienes creen que el futuro de Cuba pasa por la libertad de sus presos políticos y la reconstrucción de una patria sin represión ni exilio.