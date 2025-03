Convocan protestas globales por la libertad de presos políticos en Cuba

Diferentes organizaciones de la diáspora cubana y activistas por los derechos humanos han convocado a una jornada de protestas a nivel mundial para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba.

Las manifestaciones están programadas para realizarse en varias ciudades el próximo 28 de marzo, en respuesta a la crítica situación que enfrentan los prisioneros de conciencia en la isla.

La curadora y activista Anamely Ramos González anunció la iniciativa a través de sus redes sociales, instando a cubanos y personas solidarias a sumarse a estas acciones en diferentes partes del mundo.

La primera de estas manifestaciones tendrá lugar en Miami, donde se realizará una caminata a partir de las 6:00 p.m. desde el Monumento a la Brigada 2506, ubicado en la esquina de la Calle 8 y la Avenida 13, en La Pequeña Habana. El recorrido avanzará por la Avenida 13 hasta llegar al Museo Americano de la Diáspora Cubana, informó el Observatorio de Género Alas Tensas.

Durante la caminata, se leerán los nombres de los presos políticos que aún permanecen encarcelados, como un acto de solidaridad y denuncia.

“En lugar de una manifestación estática, hemos decidido alinear nuestros deseos y palabras con los pasos que demos. Ser capaces de sostener el camino nos parece fundamental en este minuto”, expresó Ramos en su publicación.

La convocatoria también busca fomentar la reconexión de la comunidad cubana y reflexionar sobre el país que “ahora mismo no tenemos, pero queremos de vuelta”.

Ramos recordó a Luis Manuel Otero Alcántara y a Maykel Osorbo, como figuras claves del Movimiento San Isidro y pidió volver a lo que ellos iniciaron. “A eso hay que volver, porque si nosotros con toda la cosa convulsa que está sucediendo, con todo el clima de división que se está exacerbando, con las opiniones polémicas que hay sobre tantos temas, soltamos de la mano a los presos políticos, soltamos de la mano la estrategia que tenemos que seguir llevando adelante para el cambio en Cuba… yo creo no vamos a poder retomar ese pulso”.

Además de la acción en Miami, la invitación se extiende a cubanos y aliados en otras ciudades y países para organizar actividades similares ese mismo día o en fechas cercanas.

Las acciones pueden incluir protestas, gestos simbólicos o expresiones creativas que visibilicen la causa y fortalezcan la unidad entre quienes apoyan la libertad de los presos políticos.

Prisoners Defenders y otras organizaciones han documentado que más de 1,150 personas continúan en prisión por motivos políticos en Cuba, de ellos siete son nuevos a partir del mes de febrero, muchos de ellos condenados a largas penas tras los sucesos del 11J.

Además, denunciaron que la excarcelación de 230 presos políticos excarcelados fue una farsa del régimen cubano, que los condena ahora a cumplir íntegramente sus condenas bajo un “régimen carcelario-domiciliar”.

La represión contra activistas y opositores ha sido motivo de constantes denuncias ante organismos internacionales.

Un ejemplo reciente de esta situación es el caso de Jenni Taboada, madre del preso político Duannis León Taboada, condenado injustamente a 14 años tras las protestas del 11J.

Jenni fue citada a interrogatorio por la Seguridad del Estado para este lunes 24 de marzo, cinco meses después de haber sufrido un accidente cerebrovascular tras enterarse de que su hijo había sido golpeado y llevado a una celda de castigo.

“En vez de liberar a mi hijo, ¿me citan a mí? Creen que tengo miedo de ir presa; pues les cuento que voy con mi mochila preparada. No me voy a detener”, expresó con firmeza Taboada. Su único "delito" ha sido exigir la libertad y condiciones humanas para su hijo y los demás presos políticos cubanos, denunció la Organización No Gubernamental “Ni un preso político más en Cuba”.

La convocatoria a estas protestas globales ocurre en un contexto de creciente tensión en la isla, marcado por la crisis económica, el aumento de la migración y la persistente represión contra la disidencia.

