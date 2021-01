Andy Vázquez reaparece y habla de su estado de su salud tras complicaciones por el coronavirus

El humorista cubano Andy Vázquez ha reaparecido tras sufrir complicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus, lo que le llevó a pasar varios días ingresado en un centro hospitalario de Miami (Florida), ciudad en la que reside desde hace poco más de un año.

A pesar de que la pasada semana el comediante comunicó mediante un escrito en su cuenta oficial de Facebook que había recibido el alta y que se encontraba recuperándose en su casa del COVID-19, hasta el momento no le habíamos podido ver físicamente.

Sin embargo, Andy Vázquez hizo una excepción y apareció a través de una videollamada en el Show de Carlucho, programa de entretenimiento del que forma parte, y dio detalles de su actual estado de salud y de cómo está llevando estos días de confinamiento.

Primeramente, el actor quiso agradecer todas las preocupaciones y muestras de cariño que ha recibido por todos los medios durante todo este tiempo de ausencia y a Dios por haberle dado las fuerzas para seguir adelante.

"Contento de poder estar la menos con ustedes por esta vía y con el público. Agradecerle primeramente a Dios en este momento tan difícil que pasé, ya que le oré tanto y le pedí que vi el cambio en pocos días. Agradecerle también a todo el equipo, a toda la gente que se ha portado muy bien y a las miles de personas que se han comunicado conmigo y me han estado preguntado por mi salud", dijo.

En cuanto a cómo se siente, Andy Vázquez expresó que no está "bien del todo" y que aún tenía "un poquitico de falta de aire", pero que le han dicho que es "normal" y que forma parte del proceso de recuperación.

"Yo quería aprovechar para decir que no me siento muy bien, sobretodo cuando me piden que hable. Pido perdón a todos los que han tratado de ponerse en contacto conmigo, pero no quiero estar saliendo en estas condiciones", expresó.

Tras su dura experiencia y ver su vida en peligro, el humorista quiso alertar a todos los espectadores sobre la gravedad del coronavirus, ya que él era una de las personas que no se tomaba en serio en la enfermedad y pensaba que era "bobería" o un simple "catarrito".

"Una de las cosas que quiero decir es que yo fui uno de los que decía: 'Na, eso es un catarrito, eso es bobería'. Casi no usaba nasobuco, incluso viendo a gente en el estudio que se lo ponían y se cuidaban. Yo solo me lo ponía cuando me mandaban y yo decía 'esto es bobería'. Digo a la gente que no se confíen de esto, corrí con suerte de que no se me pegó antes, hay que tener conciencia, de verdad", alegó prácticamente atorado por la tos.

Andy Vázquez contó además que actualmente se encuentra completamente aislado en su hogar y manteniendo la distancia de seguridad y las precauciones necesarias para no contagiar a su madre, quien convive con él y tiene una avanzada edad.

"Llevo 15 días trancado para no contagiar a nadie. Mi madre está allá abajo, me pone la comida en la escalera y se va y luego si bajo es con nasobuco y guantes. Es muy triste, la verdad, pasé el cumpleaños de ella sin poder darle un beso", añadió.

Casi al final de su conversación con Carlucho, el artista volvió a recalcar: "Lo que le digo a la gente es que esto no es un juego, que se cuiden, estando en el hospital solito pensé que no iba a poder salir más, como si estuviese ahogándome. Tiene que tomar conciencia la población de que esto es una enfermedad mortal".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.