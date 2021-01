Jennifer Lopez se desnuda completamente en su nuevo videoclip "In The Morning"

¡Llegó el día! Jennifer Lopez estrenó este miércoles el esperado videoclip de In The Morning, su último lanzamiento musical. Aunque eso sí, la neoyorquina no lo ha hecho de la manera convencional y ha apostado por la plataforma de vídeos Triller para compartir su nuevo trabajo audiovisual en vez de Youtube, como suelen hacer la mayoría de los artistas de su talla.

Este cambio de plataforma no ha impedido que el vídeo supera los miles de reproducciones en las primeras horas del estreno, algo que no es extrañar teniendo en cuenta que a lo largo de las imágenes se puede ver a la intérprete completamente desnuda.

Jennifer Lopez promocionó este tema con una fotografía en la que aparecía sin nada de ropa y así mismo aparece en varios momentos de este audiovisual. Unas tomas que delatan el espectacular físico del que es dueña la artista a sus 51 años y en las que se aprecian su tonificado abdomen y su trabajada silueta.

Para sus incondicionales no ha pasado desapercibido que de esta manera posó también dos décadas atrás, en 1999. Desde luego, parece que los años no pasan por la Diva del Bronx, que continúa estando igual de estupenda que entonces.

Además de estas escenas que no dejan nada a la imaginación de sus incondicionales, JLo aparece a lo largo del vídeo con diferentes espectaculares atuendos que revelan la gran producción que hay detrás de este clip musical.

Uno de los looks más aplaudidos es en el que la vemos con una peluca rubia corta y un ceñido vestido de tela blanca. ¡Espectacular!

De momento, el vídeo se encuentra en la plataforma de vídeos Triller, aunque es de esperar que en los próximos días también se estrene en Youtube. Para ver el videoclip completo dale click aquí.

