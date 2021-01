Pelotero cubano Raúl Valdés: La Liga Profesional de República Dominicana es mi casa

Pocos peloteros se han entregado al béisbol como él, la constancia y el sacrifico han sido sinónimo de su magistral carrera. Sus aperturas nos hacen recordar que está desafiando al padre tiempo, pero, sigue allí, concentrado para seguir ampliando su leyenda. Raúl Valdés es historia activa del béisbol.

Le pregunté a Héctor Gómez, uno de los periodistas más prestigiosos del béisbol dominicano, sobre el oriundo de Cabañas ¿Qué representa para LIDOM (Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana)?. “Valdés es una especie de extinción, se ha convertido en ejemplo de durabilidad y calidad. Toda la historia que ha dejado en esta liga, nos hacen verlo como otro de nosotros, la verdad es uno de los casos que nunca dejará de sorprendernos al ver que se mantiene en plena forma a su edad”, dijo.

Esas palabras se quedaron en mi mente y me propuse entrevistar a Raúl. Gracias a los chicos de Pelotacubanausa.com pude contactarlo y así sacié uno de mis deseos periodísticos.

Al conversar con él (vía internet), su sencillez y amabilidad me sorprendieron, a pesar de su grandeza como lanzador también es una excelente persona.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo beisbolero?

Empecé a jugar pelota a los 10 años en mi pueblo natal, Cabañas. A mi familia le encantaba el béisbol y me inculcaron la cultura beisbolera. Además, tenía primos y tíos que me llevaban al estadio para verlos jugar, allí comenzó mi pasión por ser pelotero.

¿Cuál era tu ídolo en la niñez?

Antes de jugar profesionalmente mi ídolo era Orestes Kindelán, siempre me gustó el equipo de Santiago de Cuba. Por seguir a la aplanadora me peleaba con mi hermano que es pinareño y para colmo tenía un tío industrialista, siempre estábamos discutiendo de béisbol.

¿Trayectoria por los juveniles?

En las categorías menores y en los juveniles siempre jugué con el Mariel, hasta que arribé a la provincial con Artemisa. Luego pasé por la liga de desarrollo un año con Agropecuarios. Después me subieron al equipo Habana en la Serie Nacional.

¿Cómo recuerdas tu debut en la Serie Nacional?

Para más suerte mi debut fue en el Mariel contra Holguín. Mi primera salida perdí 2-1 y lancé 7 inning con 14 ponches. A pesar de la derrota estaba muy contento porque debuté ante mi gente.

¿Sentías admiración por algún compañero en el equipo Habana?

Sí, por muchos,. En aquel plantel estaban Juan Carlos Millán, el difunto Romelio Martínez, Luis Ignacio González y el propio José Aybar. Siempre nos apoyábamos.

¿Qué representó para su carrera jugar en la Serie Nacional?

Fue algo grande porque siempre quise jugar al máximo nivel en Cuba, soñaba con estar en la liga donde jugaban Orestes Kindelán, Antonio Pacheco y otros grandes jugadores. Realmente estoy muy contento por mi trayectoria en la serie.

¿Cuándo tomaste la decisión de convertirte en un pelotero profesional?

Primeramente, hice muchas preselecciones y solamente asistí a un torneo con el equipo Cuba (Torneo de Rotterdam en 2001). Después estuve en la preselección Nacional me desempeñé bien. En aquel entonces se hizo una serie de siete juegos entre los conjuntos de Occidente y Oriente. Oriente terminó derrotándonos en seis juegos, pero en las dos victorias del conjunto occidental fui el lanzador ganador. Entre el campeonato de Holanda y los juegos de preparación, trabajé 33 innings y solo me hicieron dos carreras limpias, pero me dejaron fuera de la Selección Nacional. Desde ese momento decidí irme a jugar a otra liga, pero en realidad antes de eso, nunca me pasó por la cabeza abandonar la isla.

¿Cuánto le costó firmar en MLB (Major League Baseball)?

Llegué en 2003 a República Dominicana y jugué en la LIDOM, posteriormente quedé líder en ponches. El tiempo paso y me hicieron varios trade outs, pero no logré concretar una firma hasta el 2004. Los Cachorros me vieron y me dejaron lanzar dos innings en un showcase, ponché a los seis bateadores que enfrenté y entonces me ofrecieron $10 000 dólares. Yo estaba loco por firmar y llegar a MLB, por eso acepté la cifra.

¿Crees que los latinos cuentan con todas las oportunidades en las menores?

A veces son un poco injustos con nosotros. El pelotero latino tiene que esforzarse el doble que los peloteros estadounidenses para que lo puedan subir. En mi caso no me subieron rápido porque no lanzaba duro, en realidad, nunca he tenido tanta velocidad en la recta, me basó en el control y lanzamientos rompientes.

¿Debut en MLB?

Ha sido una de las cosas más importantes en mi carrera, ese año lancé en República Dominicana, después me fui de refuerzo a Venezuela y cuando llegué de la Serie del Caribe con el equipo de Dominicana, me contactó Omar Minaya, gerente de los Mets en aquel momento. Entonces fui a jugar con el equipo de Queens, gracias a Dios ese año debuté en MLB.

Tu carrera en MLB ¿Qué significó para usted?

Primero me siento muy contento por haber lanzado en el máximo nivel del béisbol, ese es el sueño de cualquier pelotero. Es increíble haber lanzado para tantos equipos y compartir con grandes peloteros como Alex Rodríguez, Derek Jeter entre otros, fue algo inolvidable. La experiencia y el nivel que hay en MLB no se encuentra en ninguna liga.

Raúl Valdés Instagram

¿Qué significa LIDOM para Raúl Valdés?

Cuando llegué aquí (RD) le dije a un amigo mío, aunque firmé en MLB quiero jugar en la liga invernal todos los años, desde entonces ha sido así. Me encanta lanzar en LIDOM, es mi casa y por eso disfruto estar en ella todos los años. Además, desde que seguía los juegos de este circuito, tenía a grandes peloteros como, Miguel Tejada, Luis Polonia, Carlos Peña y muchos otros. Esa cantidad de figuras me motivaban a querer jugar en LIDOM.

¿Cómo afrontó este año tan atípico?

Este año ha sido un año duro en sentido general, específicamente para los peloteros que juegan todos los años en México, ya que la LMB (Liga Mexicana de Béisbol) no se efectuó. Estuve casi todo el tiempo entrenando en Dominicana con lanzadores que pretendían firmar en MLB y otros que no pudieron jugar por la suspensión de MILB (Minor League Baseball). Así enfrenté esta situación hasta que lancé en LIDOM.

¿Qué preparación tienes después de los 40 años?

Entreno mucho, trato de correr y hago muchos ejercicios de gomas que sirven para fortalecer los brazos, Esa ha sido la clave esencial en mi carrera, tratar de hacer un buen entrenamiento.

¿Ha pasado por su mente retirarse?

Por ahora no, soy del criterio que lanzaré hasta que el cuerpo me aguante, todo depende de las lesiones y lo que pueda pasar con el tiempo. Por ahora me siento bien gracias a Dios y sin ningún tipo de problemas de salud.

¿Ha pensado en regresar en algún momento a la Serie Nacional de Béisbol?

Si, a veces les digo a mis hijos y los amigos que quisiera antes de retirarme lanzar otra vez en la Serie Nacional, allí fue donde empezó todo.

Podrías enviarle un mensaje a todos tus fanáticos

Les doy muchas gracias a todos ellos, personalmente es una alegría y una satisfacción que me apoyen. A los jóvenes les aconsejo que sigan trabajando, lo más importante es que el béisbol les guste y nunca dejen de luchar por sus sueños.