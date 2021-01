Claudia Valdés comparte un emotivo vídeo dedicado a Cuba y sus abuelas

"La isla de Cuba se me despega del mapa como una calcomanía vieja y desteñida...", con estas palabras la actriz cubana Claudia Valdés da inicio a un emotivo vídeo en el plasma algunos de sus sentimientos más profundos hacia la tierra que la vio nacer desde la perspectiva de cubana que dejó atrás la isla en busca de un futuro mejor, pero que aún conserva en su tierra algunos de sus seres más queridos.

Según agrega la artista en su material, se trata de un texto que escribió desde el avión minutos antes de aterrizar. En él recoge algunas de las sensaciones que experimenta cada vez que visita Cuba, como son la nostalgia, la tristeza o el simple hecho de sentir que ya no pertenece al pasado que tanto le hizo feliz.

En el audiovisual podemos ver a Claudia Valdés recorriendo varios rincones de La Habana, mientras recuerda algunos de los tantos momentos que allí vivió. "Cuba tiene ese olor particular que apenas te bajas del avión te recorre la piel y se te mete por los poros por muchos días...", "Cuba es como ese familiar que apenas ves pero que siempre lo mencionas como parte de tu familia", describe sus primeros pasos de vuelta.

Claudia Valdés expresa también lo mucho que le marca cada vez que ve el deterioro y envejecimiento de la ciudad y cómo se da cuenta de que aunque cada vez que está allí le invaden la felicidad y las ganas de compartir con sus viejos amigos, no puede volver a recuperar esos momentos porque, como ella, la mayoría se han ido.

"La nostalgia te invade aún estando ahí. Querer levantar el teléfono y llamar a todos mis amigos y decirles 'estoy aquí, llegué, estoy en Cuba', pero a punto de hacerlo me doy cuenta de que casi todos mis amigos se fueron, no están. Me aferro a casi la única amiga que me queda y me he dado cuenta de que el tiempo no ha pasado por nuestra amistad. Cada vez me quedan menos ataduras a mi país", comenta.

La actriz habla además de su relación con sus abuelas que residen en Cuba y a quienes les une un cariño especial. Sin embargo, el momento de despedirse de ellas siempre le supone un cúmulo de tristeza, aunque prefiere irse de la isla con el recuerdo y el buen sabor de todos los instantes que aprovechó estando a su lado.

"Pasan las noches, me despierto, todo está igual y una vez más me voy. Y pensar en uno de esos abrazos largos que siempre vienen con las despedidas, esta vez era el de mi abuela materna...", "Irme de Cuba es no acabar de entender si me voy de casa o si me voy a casa", añade.

El texto del vídeo pertenece a uno de los nuevos podcast que ha lanzado Claudia Valdés. En esta ocasión, la actriz lo ha dedicado a su país y a sus abuelas, de ahí la profunda carga emocional que en él plasmó.

"Así comienza el Cap 9 de Como yo lo veo podcast dedicado a mi país Cuba y a mis abuelas. Este episodio es muy especial para mi, lo escribí en el avión en mi último viaje a la Isla. @jenyrodg que es alguien especial para mi podcast y para mi, juntó un montón de imágenes mías de mis viajes y me envió esto de regalo sin saber que sería de los más lindos que me haría en la vida. Este capítulo lo puedes escuchar entero en mi podcast. Pero aquí te regalo un pedazo. Así que súbele el volumen y recuerda tus orígenes junto a mí. Gracias de nuevo @jenyrodg te quiero", escribió la actriz en su perfil de Instagram.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.