Marco Rubio habla sobre juicio político al presidente Trump: "Va a ser un desastre para este país"

El senador cubanoamericano Marco Rubio dio sus opiniones sobre el segundo juicio político al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsado por los demócratas luego de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero que provocaron la muerte de cinco personas.

En conversación con la periodista Gloria Ordaz, de Telemundo 51, Rubio destacó que sería un hecho sin precedentes llevar a juicio político a un mandatario al que le restan poco más de seis días en el poder, ya que el 20 de enero oficialmente se investirá a Joe Biden para el cargo.

“Mi opinión es que no es una buena idea. Este país ya está bien dividido y es momento de voltear la página y empezar a hablar de temas de mayor importancia”, dijo el senador, citando las afectaciones y negocios por la pandemia del coronavirus.

“Voy a basar mi decisión en las evidencias y los cargos”, dijo el senador. “Pero ojalá que esto se pueda evitar porque creo que va a hacerle gran daño a este país”, sostuvo, aunque reconoció la gravedad de los hechos en Washington.

“Pudo haber sido una tragedia enorme. Había personas armadas, con el fin de secuestrar, enjuiciar y ejecutar a miembros de la clase política de Estados Unidos, incluso hasta al vicepresidente (Mike Pence)”, expuso.

“La pregunta es hasta qué punto llegó la responsabilidad de este presidente que, sin dudas, tuvo alguna. Él sabía que existían preocupaciones de violencia”, dijo Rubio sobre Trump, sin bien insistió en que era necesario revelar cuánta responsabilidad tuvo en lo ocurrido.

“Esto va a ser un desastre para este país”, enfatizó refiriéndose al juicio político, que fue aprobado este miércoles. Rubio dijo que durante los disturbios en Washington él se mantuvo en su oficina y no sintió temor porque confiaba en la policía del Capitolio.

“No creo que las motivaciones de estas personas vayan a cambiar, algunos son motivados por una teoría de conspiración”, aseguró.

Rubio afirmó que la administración de Biden traería cambios en la política de Washington hacia Cuba. “Ojalá que no sea un cambio regresando completamente a lo de Obama, porque eso no estaba funcionando. La tiranía cubana ahora enfrenta unas presiones enormes, en momentos en que existe la posibilidad de un cambio de generación no solo en el gobierno, sino en el pueblo”, dijo.

“El futuro de Cuba depende 100 por ciento del pueblo cubano que lo que está pidiendo es incorporarse a la política y la economía modernas, de este siglo, y creo que darle apoyo a un régimen a través de actividad económica que va a caer en manos de los militares que controlan el Partido Comunista, sería un gran error”, añadió.