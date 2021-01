EE.UU. rectifica afirmación sobre intento de asaltantes del Capitolio de "capturar y asesinar" a funcionarios electos

Los fiscales del Departamento de Justicia retiraron formalmente por el momento su afirmación de que los manifestantes del Capitolio buscaban "capturar y asesinar a funcionarios electos".

Un fiscal federal de Arizona le pidió a un juez en una audiencia este viernes que se saltara esa línea del expediente judicial durante una comparecencia del acusado Jacob Anthony Chansley, el hombre que presuntamente condujo a parte de la multitud de asaltantes del Capitolio con un megáfono usando un tocado de piel con cuernos.

Chansley (aka Jake Angeli o "Yellowstone Wolf") se ha convertido en uno de los rostros más visibles de los asaltantes, y es miembro del movimiento QAnon, que defiende teorías de la conspiración.

La línea que los fiscales quieren omitir de su expediente judicial es: "Pruebas sólidas, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de los alborotadores del Capitolio era capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno de los Estados Unidos".

La medida se tomó unas horas después de que Michael Sherwin, el fiscal estadounidense en funciones en Washington, DC, dijera en una conferencia de prensa que "no había evidencia directa de equipos de captura y asesinato" durante el sitio del edificio federal.

La afirmación fue comentada en duros términos por el senador republicano por Nebraska Ben Sasse, uno de los que culpan a Trump por los sucesos del 6 de enero.

"Todo estadounidense debe comprender lo que el Departamento de Justicia acaba de hacer público: los investigadores tienen pruebas sólidas que sugieren que algunos de los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos planearon secuestrar y posiblemente asesinar al vicepresidente", dijo Sasse en un comunicado.



En la corte, Todd Allison, fiscal del Departamento de Justicia en Arizona, dijo que el Departamento de Justicia podría tratar de argumentar ese tipo de afirmación si Chansley va a juicio, pero no puede asegurarlo en este momento.



"No queremos engañar a la corte al discutir la solidez de cualquier evidencia específica" relacionada con su intención, dijo Allison.

Chansley permanecerá en la cárcel mientras espera el juicio, decidió el juez el viernes, luego de que el Departamento de Justicia lo presentara como un líder particularmente beligerante entre los alborotadores. El caso de Chansley se trasladará pronto a una corte federal en DC.



Por su parte, el abogado de Chansley argumentó que éste no es una persona violenta. "Amaba a Trump y lo escuchó. Sentía que estaba respondiendo al llamado de nuestro presidente", dijo el abogado a la cadena noticiosa CNN el jueves por la noche. "Mi cliente no era violento. No cruzó ninguna línea policial. No agredió a nadie".

Los fiscales describen a quienes se apoderaron del Capitolio como "insurrectos" y han ofrecido nuevos detalles sobre el papel de Chansley en el violento asedio de la semana pasada, incluido el hecho de que tras pisar el estrado donde el vicepresidente Mike Pence había estado esa mañana, Chansley habría escrito una nota diciendo "es sólo es cuestión de tiempo que llegue la justicia ".

Chansley, que se ha quejado de las condiciones de su prisión, se dice sorprendido por su situación, y quiere que el todavía presidente, Donald Trump, le conceda el indulto. "Dada la forma pacífica y obediente en que el señor Chansley se comportó, sería apropiado y honorable que el presidente perdonara al señor Chansley y a otras personas pacíficas de ideas afines", dijo su abogado Albert Watkins.

Según el Departamento de Justicia, Chansley (que permanece detenido desde el sábado pasado) ha sido acusado de entrar o permanecer conscientemente en un edificio o terreno restringido sin autoridad legal, así como de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

El asalto contra ese recinto se saldó con cinco personas muertas, entre ellas un policía del edificio del Legislativo.

La agencia de noticias Associated Press también aseguró este sábado en un reportaje que varias de las personas que irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense eran militares o habían recibido entrenamiento militar.