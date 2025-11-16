Ola de indultos: Trump perdona a más personas vinculadas al ataque al Capitolio

Asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021

El presidente de Estados Unidos Donald Trump emitió nuevos indultos a personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, entre ellos un miembro de una milicia y una mujer que amenazó con disparar a agentes del FBI, ampliando así el alcance de las medidas de clemencia que ya había concedido a cientos de implicados en aquellos hechos.

De acuerdo con una nota de CNN, uno de los beneficiados es Dan (Danny) Wilson, miembro de una milicia implicado en el asalto, a quien Trump ya había indultado anteriormente por conductas relacionadas con el 6 de enero.

El nuevo indulto cubre ahora delitos con armas de fuego en Kentucky que no habían sido incluidos en la gracia presidencial inicial emitida el día de su investidura.

En abril, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el intento de Wilson de anular esas sentencias relacionadas con armas, dictadas originalmente en el distrito oeste de Kentucky y luego transferidas a Washington, al concluir que “el lenguaje claro del indulto no se aplica a los delitos de armas de fuego en Kentucky”. Tras esa decisión, Wilson regresó a prisión.

El nuevo indulto incondicional fue gestionado por el abogado de indultos Ed Martin, quien aseguró en la red social X que “Danny Wilson es ahora un hombre libre” y recordó que, tanto cuando fue fiscal federal en el Distrito de Columbia como en su actual rol de abogado de indultos, abogó por esa clemencia, finalmente concedida por Trump.

La Casa Blanca explicó a CNN que los cargos de armas estaban “relacionados en última instancia con la investigación del 6 de enero”, y precisó que, mientras Wilson era investigado por su conducta ese día —por la que ya había recibido un indulto más amplio en enero—, los investigadores descubrieron que podría haber poseído armas de fuego no autorizadas.

“Debido a que la búsqueda en la casa del Sr. Wilson se debió a los eventos del 6 de enero, el presidente Trump lo está indultando por los problemas con las armas de fuego”, dijo un funcionario.

Martin anunció además que Trump concedió otro indulto a Suzanne Kaye, quien había sido sentenciada a prisión por amenazar con disparar a agentes del FBI en un video publicado en redes sociales en 2021.

Los comentarios estaban dirigidos a los agentes que pretendían interrogarla sobre su presencia en Washington el 6 de enero.

Kaye fue arrestada en febrero de 2021 y, según un comunicado del Departamento de Justicia de 2023, en el video llegó a anunciar que “les dispararía en el [improperio]” si los agentes se presentaban en su casa.

Al justificar el indulto a Kaye, Martin sostuvo que el Departamento de Justicia bajo la administración Biden la había “apuntado” por sus publicaciones en redes sociales, y afirmó que Trump está “deshaciendo el daño causado por la instrumentalización del Departamento de Justicia de Biden, para que la sanación pueda comenzar”.

Ese argumento enlaza con la narrativa del presidente y sus aliados de que los procesos contra participantes del 6 de enero y contra simpatizantes suyos representan una persecución política más que una respuesta judicial a delitos concretos.

Los nuevos indultos se suman a una ola de más de 1.000 indultos y conmutaciones que Trump concedió en enero a personas vinculadas al ataque contra el Capitolio, medida de la que dijo sentirse “muy orgulloso” el mes pasado.

Con estas acciones, el exmandatario refuerza el mensaje de apoyo a quienes participaron en aquella jornada, al tiempo que se distancia del relato institucional que presenta el 6 de enero como un intento de subvertir el resultado electoral y la transición pacífica del poder.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles, fiscales y críticos del expresidente advierten que estos indultos envían una señal de impunidad a quienes participaron en actos violentos o amenazantes vinculados al 6 de enero.

Para los aliados de Trump, en cambio, las nuevas medidas de clemencia forman parte de un esfuerzo por corregir lo que consideran excesos punitivos y una “politización” del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Joe Biden, como repite la retórica de Ed Martin en sus declaraciones públicas.

Otra oleada de indultos

Tras tomar posesión en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó y conmutó las penas a cerca de 1.500 personas condenadas por su participación en el asalto al Capitolio de 2021.

La firma del perdón presidencial tuvo lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y fue una de sus primeras órdenes ejecutivas tras su investidura.

Trump destacó que muchos de los beneficiarios de la medida eran "rehenes" de un sistema judicial que, según él, los ha tratado injustamente.

Entre los indultados se encuentran miembros de las organizaciones extremistas Oath Keepers y Proud Boys, responsables de liderar el ataque violento al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Uno de los casos más relevantes es el del cubano Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, quien había sido condenado a 22 años de prisión por "sedición".

El asalto al Capitolio, realizado por seguidores de Trump, buscaba interrumpir la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

El violento ataque resultó en la muerte de cuatro personas y más de 140 agentes de la policía heridos.