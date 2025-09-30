YouTube pagará a Trump una escandalosa suma de dinero por haber suspendido su cuenta

Vídeos relacionados:

YouTube acordó pagar 24,5 millones de dólares al presidente Donald Trump para poner fin a una demanda presentada tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021, luego del asalto al Capitolio.

Según CNN, el acuerdo convierte a YouTube, propiedad del gigante tecnológico Alphabet, en la última de las grandes compañías de redes sociales en resolver una disputa legal con el mandatario estadounidense por haberlo expulsado de sus plataformas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CNN, la mayor parte del dinero acordado será destinada al Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro encargada de la restauración y preservación del parque histórico de Washington, y que financiará además la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

El resto será repartido entre otros demandantes, entre ellos la American Conservative Union, una de las principales organizaciones del movimiento conservador en Estados Unidos.

La demanda fue presentada luego de que Trump fuera suspendido de YouTube y otras plataformas tras considerar que sus publicaciones sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio podían incitar a más violencia.

En aquel momento, expertos legales señalaron que este tipo de demandas tenían pocas posibilidades de prosperar, ya que las empresas privadas tienen derecho a moderar el contenido en sus plataformas.

El acuerdo con YouTube se suma a los alcanzados previamente por otras grandes tecnológicas.

En enero, Meta resolvió un litigio similar pagando una cifra millonaria, y en febrero fue el turno de X —antes Twitter—, que también llegó a un acuerdo tras la suspensión de la cuenta del presidente.

Según añade The New York Times, este proceso judicial es parte de un cambio más amplio en la relación entre las grandes empresas tecnológicas y el gobierno republicano desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Tras la compra de X por parte de Elon Musk en 2022, la red social fue la primera en restablecer la cuenta del presidente, decisión que Meta replicó en febrero de 2023 y YouTube en marzo del mismo año.

La plataforma también anunció recientemente que restablecerá algunas cuentas suspendidas por desinformación, incluidas las relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020.

En un comunicado, la empresa aseguró que “valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce que estos creadores tienen un amplio alcance e importancia en el debate público”.

Con este acuerdo, se cierra uno de los capítulos más tensos entre Trump y las grandes tecnológicas, marcando un giro en el vínculo entre Silicon Valley y la administración republicana, en un contexto en el que las redes sociales buscan recomponer la relación con el gobierno tras años de tensiones políticas y regulatorias.

