Periodista independiente reta a Humberto López a que haga "periodismo de verdad"

El periodista independiente Alejandro Hernández Cepero se dirigió al presentador de los noticieros de la televisión cubana (NTV), el oficialista Humberto López, retándole a que tuviese el valor de hacer “periodismo de verdad”.

“Señor Humberto López, le escribí a su cuenta de Twitter, espero se empine, se haga hombre y haga periodismo de verdad”, publicó Hernández Cepero en un post de su cuenta de Facebook en el que, además, compartió el nuevo precio de productos alimenticios después de la entrada en vigor de la unificación monetaria conocida como “tarea ordenamiento”.

“Mercado del EJT de Tulipán y Boyeros... Paqueticos de COMINO a 8 CUP... (valían 5). Esto es Terrorismo de Estado... Y ahora diga que me pagan para decir estas cosas... El cheque no me ha llegado...”, denunció este cubano residente en la isla.

López, quien presenta a la oposición, los activistas y los periodistas independientes como los "nuevos operadores de la contrarrevolución", se ha ganado por méritos propios el rechazo de buena parte de la sociedad civil cubana que ya no se cree ni tolera los mensajes de odio y exclusión que se transmiten por la televisión pública que controla el régimen.

“El Terrorismo de Estado disfrazado en el mal llamado Re-Ordena-Miento combina perfectamente con el Terrorismo Gastronómico... Estos panes valían 1.60 CUP (el pan con queso crema 2.00 CUP). Ahí les dejo los precios y el producto... (Calzada de 10 octubre, esquina Santa Emilia, Santos Suárez, Diez de Octubre). Humberto... Humberto... ¿qué? ¿Te vas a seguir quedando callado?”, le preguntó a López en otro de sus post el periodista independiente.

La subida de los precios prevista en la “tarea ordenamiento” ha provocado un shock entre la población cubana que ha visto cómo se ha visto reducido su poder adquisitivo a pesar del aumento de los salarios, que también entró en vigor el pasado 1 de enero. La angustia y la indignación ante los efectos de la política monetaria de las autoridades cubanas han provocado infinidad de comentarios en redes sociales, llegando incluso a reflejarse en los medios oficialistas.

Frente a esta realidad, el presentador López pareciera no tener nada que decir u opinar, a pesar de lo bien informado que aparenta estar. Su misión es la de manipular la opinión pública y alentar el linchamiento mediático y el descrédito con los que el régimen pretende desarticular las voces críticas y contrarias a su proyecto totalitario.

Las burdas difamaciones de López han provocado, entre otras muchas muestras de desprecio, la movilización de la sociedad civil cubana, con iniciativas como las de apagar el televisor a la hora del noticiero.

Bajo los hashtags #NTVmiente y #YoApagoYoAhorro, varios usuarios desde la isla están invitando a los cubanos a apagar el televisor a las 8 de la noche para mostrar solidaridad con quienes están sufriendo asesinatos de reputación y mostrar su rechazo a las mentiras y la difamación en los medios estatales.

Hernández Cepero se ha querido sumar a esta iniciativa para denunciar las maniobras del aparato represor y manipulador que conforma la seguridad del estado en contubernio con los medios de comunicación oficialistas.

“#NTVmiente... #YoApagoYoAhorro... Me sumo a la campaña contra las difamaciones, contra el asesinato de la dignidad y la reputación de cubanos libres como yo por parte de la inseguridad del partido/estado en la figura de Humberto López a través de Noticiero Nacional de Televisión en su emisión estelar de las 8 pm”, manifestó en un post de su cuenta de Facebook.

La iniciativa surgió a raíz de una emisión del NTV en la que López acusó a varios artistas, periodistas y activistas de ser los "nuevos operadores de la contrarrevolución" y de percibir dinero, cual “mercenarios”, de los “enemigos de la revolución” para perpetrar un llamado “golpe blando”.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos constantes por manipular la información para desacreditar, difamar y atacar a quienes defienden la libertad de expresión y de prensa en Cuba, varios periodistas independientes, activistas y huelguistas de San Isidro han experimentado la calidez y el cariño de la gente en las calles luego de aparecer en la televisión.

Por su parte, los medios independientes a los que se pretende difamar, han alcanzado mayor visibilidad en la isla gracias a la estrategia en la que un poder ventrílocuo utiliza a López como muñeco o títere defensor de sus intereses. “Son los que realmente están contando la verdad de lo que sucede en Cuba”, afirmanm muchos usuarios de redes sociales sobre estos medios.

Decidido a denunciar sin esconderse, Hernández Cepero publicó en su Facebook una captura de pantalla en la que dejó claras sus intenciones: “Saludos amigos... les dejo una captura de pantalla del perfil de Twitter del señor Humberto López y del tuit que le envié... Ya saben...”.